天氣太熱 大湖草莓季「遲到」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
大湖地區草莓今年受高溫氣候、閏月影響，草莓季估計要到12月中旬才開始，目前已有愈來愈多的草莓園改採高架栽培。記者胡蓬生／攝影
大湖地區草莓今年受高溫氣候、閏月影響，草莓季估計要到12月中旬才開始，目前已有愈來愈多的草莓園改採高架栽培。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖鄉是「草莓王國」，但今年受氣候高溫、閠月影響，原本在12月初開始的草莓季，預計延後至12月中旬。近年大湖草莓飽受病害侵擾，往年最受消費者喜愛的「豐香」品種，已逐漸退場，如今逾9成被「香水」品種取代，成為大湖草莓市場主力。

大湖栽培草莓面積多達400多公頃，產量占了全台9成，估計年產值近20億元。大湖地區農會指出，今年氣溫偏高，這一陣子溫度較涼，主要是颱風外圍環流導致，時間不長，結束後「秋老虎」又現身，因此許多農民目前才開始栽植莓苗，預計12月中旬後一期果陸續上市。

草莓喜歡涼爽且有日照的環境生長，最擔心大降雨，尤其雨後放晴，對草莓傷害大；每年草莓以一期果的單價最高，遊客在草莓園自採約每台斤550至600元。二期果產量多、價格低，CP值最高，盛產期間在農曆年前後。

大湖地區農會推廣部指出，大湖草莓過去一向以「豐香」品種為主力，風味深受消費者喜愛，但因連年受萎凋病、炭疽病害影響，草莓苗存活情況愈來愈差，農民得多次補植，逐漸退場。

大湖是全國草莓最重要產地，目前以「香水」品種為主，口感香甜偏脆。大湖地區農會也說明，大湖草莓使用農藥都是草莓專用藥，殘留效期僅5天，草莓園主噴藥後，會等效期過了才開放採果，衛生局也會抽樣檢驗是否有農藥殘留，「消費者絕對可以採得開心，吃得安心。」

