強化社安網！楊梅心理衛生中心啟用 就近提供專業陪伴

桃園市楊梅區心理衛生中心今正式揭牌，中心設置於楊梅1號社會住宅，是繼八德、桃園、蘆竹及平鎮後，設置的第5處心理衛生據點，可就近服務楊梅、觀音及新屋等鄰近地區市民，鼓勵大眾善用桃園心衛中心的專業資源，在需要時主動尋求支持與陪伴。

桃園市長張善政今出席「楊梅區社區心理衛生中心揭牌儀式」表示，心理衛生中心以專業陪伴市民面對工作、情感等壓力，歡迎善用心理衛生中心專業資源，與心理專業人士暢聊、抒發心中感受，市府將持續努力尋找適合地點，照顧市民身心健康。

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹指出，社區心理衛生中心是社會安全網的一部分，民眾可以主動走入中心尋求幫助，心衛中心專業人員亦會走進社區，主動關懷需要幫助者。

關懷大使于子育表示，透過在「我們與惡的距離2」中飾演公衛護士，進而認識各機關單位、醫護人員以及醫療單位的辛勞，很榮幸能擔任關懷大使，為桃市心理健康環境盡一點心意。

今揭牌儀式同步首映桃園市社區心理衛生中心形象影片，由兩位演員演出，以細膩情感傳達「關心自己、照顧心情」的核心理念，呼籲市民重視心理健康。