阻技術外流護國安 竹檢團隊獲公務員傑出貢獻獎

銓敘部今天公布民國114年公務人員傑出貢獻獎得獎名單，其中新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊，專責偵辦境外勢力非法挖角與營業秘密外洩案件，成功遏止高科技技術外流，維護國家產業及國家安全，榮獲傑出團體獎。

銓敘部透過新聞稿表示，全國各主管機關共推薦70名公務人員及59組團體參選，經考試院邀請各領域專業富經驗人士組成評審委員會，選出6名得獎人與6組得獎團體，12月16日將舉辦表揚大會。

銓敘部並整理由得獎者提供的事跡簡介指出，傑出個人獎方面，環境部環境管理署科長謝適鴻，首創將資深稽查員多年辦案邏輯數位化，提升稽查效率與精準度；橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，辦理全國首宗蝦皮帳號出租洗錢案，避免中國劣質商品傾銷台灣；宜蘭縣政府衛生局長徐迺維首創「健康磐石大聯盟」翻轉分級醫療體系，並設立全台首座原民地區洗腎中心。

得獎簡介說明，桃園市政府工務局科長陳翠慧任職12年來執行公共工程（重大）金額約新台幣300億元，至今0起職災與工安事故；台北地檢署主任檢察官張靜薰推動「檢察官助理制度」，促成首波百名助理上路，提升打詐量能；交通部航港局組長劉嘉洪，以創新模式完成澎湖輪及離島交通船購建計畫，提升海運觀光並穩定物價。

傑出團體獎方面，得獎簡介指出，新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊，專責偵辦境外勢力非法挖角與營業秘密外洩案件，成功遏止高科技技術外流，維護國家產業及國家安全，並促使政府於111年修正國家安全法與台灣地區與大陸地區人民關係條例，增訂經濟間諜罪及核心技術域外使用罪，明確規範陸資繞道投資刑責，健全法制。

此外，得獎簡介說明，農業部農田水利署擴大灌溉服務，使6.2萬多公頃農地、9萬餘農戶受惠；花蓮縣秀林鄉衛生所整合門診、衰弱評估與全齡健康篩檢，實踐以人為本的全人醫療：台中榮民總醫院「卓越智慧醫院，創造醫病雙贏」團隊，成立「智慧醫療委員會」，落實人工智慧於醫療決策與照護流程。

得獎簡介指出，交通部鐵道局「建構鐵路地下化‧點亮璀璨新高雄」團隊，打造全國唯一車站上方綠園天棚；新北市政府警察局「治安旗艦隊，阻詐、反毒、科偵永續」團隊，由詐欺防制辦公室、毒品查緝溯源中心及科技犯罪偵查隊3大單位並肩運作打擊犯罪。