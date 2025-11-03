快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

新竹十八尖山公廁多間故障逾月 市府允改善

中央社／ 新竹市3日電

民進黨新竹市議員曾資程今天說，十八尖山的其中一處女廁，6間竟有4間故障長達1個多月未修復。竹市府表示，已錄案盡速安排修復，會派員加強巡邏，確保良好服務品質。

曾資程向中央社記者指出，近日接獲民眾反映，從博愛街上十八尖山第2個廁所，女廁有4間壞了，1個多月都沒人修，許多登山民眾對此抱怨不已，造成極大不便。

曾資程說，接獲通報後立即前往勘查，該處女廁共設有6間隔間，其中編號A2、A4、A5、A6的4間廁所確實處於故障狀態，無法使用，故障率超過6成。

不只女廁，也有民眾透過臉書（Facebook）向曾資程反映，十八尖山停車場旁的公廁，男廁也只剩殘障與親子2間，其餘的都被上鎖並貼「故障」標示，時間最少2星期以上。

曾資程表示，公共設施的妥善率是城市治理的基本功，十八尖山作為新竹市的門面之一，公廁頻繁故障且延遲修復，有損市府形象，已將現勘結果正式通報給新竹市政府相關單位，要求儘快派員修復完畢。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心提供文字表示，針對民眾反映十八尖山博愛街登山口第2座公廁女廁多間故障情形，經確認共6間中有4間無法使用，已錄案並儘速辦理修復。其餘設施也將陸續改善，確保公廁維持良好服務品質。

女廁 十八尖山

延伸閱讀

新竹頭前溪自行車道積水 市府擬設溝渠閘門改善

石門水庫「偶像劇勝地」臭翻天！公廁6年沒清化糞池 外賓退避三舍

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

台南月津港燈節遊客年年爆量 議員批公廁、停車位不足

相關新聞

新竹棒球場外野開挖揭露回填瑕疵 全面篩分重建

新竹市立棒球場改善工程持續推進，繼今年4月12日完成球場上方「超載覆土」的清除與外運任務後，於今天正式展開「外野區域回填...

只許州官？桃市公有掩埋場10年燒31次不納管 民代批雙重標準

桃市府修訂「桃園市火災預防自治條例」納管火災高風險場所，但屢次發生火災的垃圾掩埋場不在納管範圍，民代批評市府只管私人資源...

接任國民黨苗栗黨部主委 縣議長李文斌：力拚明年大選勝利

中國國民黨主席鄭麗文今天上任第一個工作日，宣布各縣市黨部新任主委人事案，苗栗縣黨部主委由縣議長李文斌接任；對此，李文斌表...

2團體協力維護雪霸園區登山安全 檢修高風險路段並設85處反光路牌

雪霸國家公園管理處近年大力推動公私協力維護雪霸山區環境，今年由中華民國山難救助協會協助檢修高風險路段，並更新總長400米...

石門水庫「偶像劇勝地」臭翻天！公廁6年沒清化糞池 外賓退避三舍

位於桃園石門水庫周邊的薑母島以偶像劇「命中注定我愛你」聞名，但不僅島上設施老舊，公廁甚至6年沒清化糞池，惡臭讓外國賓客參...

傳承泰雅傳統 桃園新增多項原住民族文化資產

桃園市文化局在復興區召開原住民族文化資產審議會，決議新增1處原住民族歷史建築、3位口述傳統保存者與1保存團體，及3位傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。