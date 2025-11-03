新竹十八尖山公廁多間故障逾月 市府允改善

民進黨新竹市議員曾資程今天說，十八尖山的其中一處女廁，6間竟有4間故障長達1個多月未修復。竹市府表示，已錄案盡速安排修復，會派員加強巡邏，確保良好服務品質。

曾資程向中央社記者指出，近日接獲民眾反映，從博愛街上十八尖山第2個廁所，女廁有4間壞了，1個多月都沒人修，許多登山民眾對此抱怨不已，造成極大不便。

曾資程說，接獲通報後立即前往勘查，該處女廁共設有6間隔間，其中編號A2、A4、A5、A6的4間廁所確實處於故障狀態，無法使用，故障率超過6成。

不只女廁，也有民眾透過臉書（Facebook）向曾資程反映，十八尖山停車場旁的公廁，男廁也只剩殘障與親子2間，其餘的都被上鎖並貼「故障」標示，時間最少2星期以上。

曾資程表示，公共設施的妥善率是城市治理的基本功，十八尖山作為新竹市的門面之一，公廁頻繁故障且延遲修復，有損市府形象，已將現勘結果正式通報給新竹市政府相關單位，要求儘快派員修復完畢。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心提供文字表示，針對民眾反映十八尖山博愛街登山口第2座公廁女廁多間故障情形，經確認共6間中有4間無法使用，已錄案並儘速辦理修復。其餘設施也將陸續改善，確保公廁維持良好服務品質。