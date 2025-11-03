新竹頭前溪自行車道積水 市府擬設溝渠閘門改善

快訊

中央社／ 新竹市3日電

民進黨新竹市議員曾資程今天表示，新竹頭前溪左岸自行車道近日路面積水，影響通行安全。竹市府表示，將於灌溉溝渠增設閘門，調控入流量，並持續進行加大出水口等改善。

曾資程指出，近日接獲民眾陳情，指頭前溪自行車道「汪洋一片」，卻未見相關單位設立警戒線，要求市府盡速處理，並安排會勘，商議根本解決排水系統問題。

曾資程表示，頭前溪左岸自行車道經整治後，沿線設有棒壘球場、狗狗公園等設施，是民眾重要休憩空間，呼籲市府提高巡檢頻率，尤其假日前更應做好巡查，確保民眾使用安全。

對此，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，此次事件是農田水利署灌溉溝渠導入所致，因進水量過大而出現溢流情形，市府已於昨天設置警戒線。

竹市公管中心指出，短期將於灌溉溝渠增設閘門，以調控入流量，後續會加大出水口、清除池底淤泥，以提升排水效率，確保自行車道安全暢通。

自行車 車道 新竹

