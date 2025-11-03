新竹棒球場外野開挖揭露回填瑕疵 全面篩分重建

新竹市立棒球場改善工程持續推進，繼今年4月12日完成球場上方「超載覆土」的清除與外運任務後，於今天正式展開「外野區域回填土」的開挖與篩分作業。市府說，此次開挖結果「發現過去的回填土中混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材」，「證實先前球員與球迷對球場回填土有疑慮並非空穴來風」。

市府說，根據原先新竹市立棒球場工程契約及相關計畫書，構造物附近所用回填材料，其最大粒徑應小於10公分且不得含有鋼筋、垃圾、廢物等其他不適用材料，才能視為合格。

然而，今日初步開挖結果顯示，該回填層中「充斥超過規範粒徑的大型石塊、混凝土塊、鋼筋與塑膠異物」，明顯違反了回填材料的設計要求。這些異物不僅阻礙排水系統功能，也可能造成草皮根系發展不良，對場地品質與使用壽命產生嚴重風險。

工務處說明，新竹市立棒球場改善工程已於今年9月30日正式開工。為確保後續工序能精準與安全推進，施工團隊在開工初期即投入時間進行場地調查、構造物與管線定位紀錄，同步完成相關施工計畫書提送、審查及機具設備排程等前置作業。

因此，自今年10月起陸續完成部署後，方能在今日開始進行外野回填土的實際開挖與篩分工程。施工團隊將確認所有不符規範的回填物並徹底清除，並透過專業篩分設備將異物剔除後，以符合標準的乾淨土壤重新回填，以確保後續土壤壓實度、鋪設礫石與排水系統的穩定性。此舉旨在補正過往工程瑕疵，並全面改善球場基底品質。

工務處指出，此次改善工程工期共266日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定於明年上半年完工。市府已要求施工團隊嚴格控管施工品質，所有土方、建材甚至於驗收均須符合標準與技術規範，絕不容許再次發生回填不當或工程瑕疵。

市府表示，新竹棒球場是許多球迷與選手共同的回憶，也是城市體育文化象徵。此次修繕不僅為重建球場功能，也要恢復市民對公共工程的信任，讓未來球場能符合國際賽事級標準，帶動新竹棒球文化的新一輪發展。