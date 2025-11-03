只許州官？桃市公有掩埋場10年燒31次不納管 民代批雙重標準

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府修訂「桃園市火災預防自治條例」納管火災高風險場所，但屢次發生火災的垃圾掩埋場不在納管範圍。環保局回應，掩埋場原就是管制場域，市府會持續建置完善的預防管理制度及消防設施。圖／桃園市環保局提供
桃市府修訂「桃園火災預防自治條例」納管火災高風險場所，但屢次發生火災的垃圾掩埋場不在納管範圍，民代批評市府只管私人資源回收業，卻不管公有場所，形同「只許市有著火，不許私人冒煙」。環保局回應，掩埋場原就是管制場域，市府會持續建置完善的預防管理制度及消防設施，落實分區管理。

桃園市楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障、八德大安4大掩埋場目前仍在使用。市府消防局統計，桃園市近10年來共發生31件掩埋場火災，其中，廢料蓄熱引火等因素為26件、占83.8%；今年除2月4日會稽掩埋場因廢料引火因素發生火災外，大安掩埋場也在1月8日因機械因素起火、1月11日因電器因素起火。

議員彭俊豪表示，八德大安掩埋場今年1月火災燃燒面積達100平方公尺，虎頭山垃圾掩埋場5年內更發生4次火災，最近一次燃燒達2500平方公尺，但市府修訂火災預防自治條例，僅納管資源回收業者，自己的垃圾掩埋場卻不管，令人不禁懷疑是雙重標準。

環保局長顏己喨表示，修訂火災預防自治條例主要是要納管私人場所，垃圾掩埋場原本就是管制場域，市府也超前部署以較高規範管理，包括全國首創於掩埋場設置紅外線熱成像儀，全天候智慧監控，並每年二度請所在地消防分隊輔導演練，聘請外部專家學者指導。

副市長蘇俊賓表示，近期掩埋場情況穩定，顯示防災作為成效良好，未來會持續加強管理；相對而言，私人場所今年8月前已發生4次較重大火災，原因包括廢電池儲存和高易燃物未分區管理。

環保局表示，已規畫本月底將轄內收受塑膠容器、紙類容器、電池、輪胎及機動車輛等254家業者納入第二批高風險場所，被納管者需於3個月內檢具消防設施及防災改善方案申報登記，並每月向申報場內易燃物貯存量及營運紀錄。

