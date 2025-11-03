2團體協力維護雪霸園區登山安全 檢修高風險路段並設85處反光路牌

雪霸國家公園管理處近年大力推動公私協力維護雪霸山區環境，今年由中華民國山難救助協會協助檢修高風險路段，並更新總長400米輔助繩索，另由台灣山盟公益協會於大霸北稜新設置反光路標及告示牌等共85處；雪管處表示，盼透過公私協力以減少登山意外，共同推動雪霸園區登山安全。

雪管處指出，今年與山難救助協會簽訂步道認養契約，共同維護步道設施環境整潔或危險路段協助維護登山安全；據此，山難救助協會由劉燕龍教練帶領7位人員，於今年5月前往雪霸園區聖稜線品田斷崖、品田V型鞍及素密達等多處斷崖，檢視受損繩索並更新400米的靜力繩。

這些地形都是雪霸園區高風險路段，過往該路段也曾發生多起令人遺憾的墜崖事故，而山難救助協會贊助經費購置繩索並動員人力克服高山艱困環境，安全完成任務盛舉，深獲山友肯定與好評；雪管處也強調，困難地形所架設的繩索均為輔助性質，山友通過斷崖時仍自身做好相關確保措施。

另外，台灣山盟公益協會近年也與雪管處簽訂多條步道認養契約，此次於10月份前往大霸北稜路線，共計施作29面里程牌、24面叉路指示牌、31條雪霸反光路條及1面登山口告示牌等共計85處牌面；里程牌面內容提供座標、經緯度、相對里程及緊急事故報案編碼等各項資訊並且有反光效果。

雪管處表示，大霸北稜屬荒野型之路線，為難度等級第5級的路線，沿線箭竹茂密、步道坡度陡，且部分路段容易迷途，過往該路線曾發生數起山友迷途案件且迄今尚未尋獲，此次透過山盟募集經費動員志工於該長程路線協助架設牌面並順利完成任務實屬不易，更將為後續前來此路線登山的山友提供一盞指路明燈。