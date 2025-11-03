接任國民黨苗栗黨部主委 縣議長李文斌：力拚明年大選勝利

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣議長李文斌接任國民黨苗栗縣黨部主委，他表達將秉持中央地方一條心的理念，共同為國民黨努力，力拚明年大選勝利。圖／翻攝李文斌臉書
苗栗縣議長李文斌接任國民黨苗栗縣黨部主委，他表達將秉持中央地方一條心的理念，共同為國民黨努力，力拚明年大選勝利。圖／翻攝李文斌臉書

中國國民黨主席鄭麗文今天上任第一個工作日，宣布各縣市黨部新任主委人事案，苗栗縣黨部主委由縣議長李文斌接任；對此，李文斌表示，將秉持中央地方一條心的理念，共同為國民黨努力，力拚明年大選勝利。

鄭麗文當選主席後，於上個月27日到苗栗拜訪縣長鍾東錦、議長李文斌，立委陳超明、邱鎮軍及副議長張淑芬等人也都與會。在訪談結束前，鍾東錦順勢拋出下屆苗栗縣黨部主委一職的話題並推薦李文斌接任，獲鄭麗文首肯青睞。

李文斌年輕時在台中從事汽車修護業，2002年返回苗栗縣後龍鎮，初試啼聲即當選後龍鎮民代表會代表及代表會副主席，後來轉戰縣議員，至今已5連霸，上屆當選副議長、本屆當選縣議長。且他從政之初，創立苗栗縣阿斌哥大愛協會關懷老弱、認養清貧學子，從後龍出發，迄今關懷據點近乎遍布全縣18鄉鎮市，備受好評。

地方人士認為，現今苗栗政壇，李文斌於苗栗之影響力，僅次鍾東錦，且兩人友好、政績相輔相成，未來可能循鍾東錦模式，由議長轉戰縣長，在基層他被視為鍾縣長接班人選的呼聲很高，國民黨中央希冀借重李文斌的地方實力，持續向下扎根、向上壯大。

李文斌表示，感謝主席鄭麗文的肯定、縣長鍾東錦的支持及前任主委邱一峰的付出，他將秉持中央地方一條心的理念，共同為國民黨努力，力拚明年大選勝利。

