石門水庫「偶像劇勝地」臭翻天！公廁6年沒清化糞池 外賓退避三舍

位於桃園石門水庫周邊的薑母島以偶像劇「命中注定我愛你」聞名，但不僅島上設施老舊，公廁甚至6年沒清化糞池，惡臭讓外國賓客參訪時退避三舍，民代批評市府無作為令人顏面盡失。觀旅局回應，由於水肥車無法上島，需以人工方式清理，市府已聯絡清潔公司，預計今晚就會開始清除作業，島上其餘設施也會逐步改善。

薑母島原名枕頭山，儘管島上居民已寥寥可數，仍有許多遊客慕名而來。目前薑母島假日期間遊客人數約400至500人，平日約150人。

議員李家興表示，薑母島一流風景不輸日本，島上卻盡是「三流」設備，近期國際社團拜訪拜訪議長邱奕勝，沒想到距離公廁50公尺就聞到惡臭味，令現場民代顏面盡失，後經觀旅局勘查才發現原來是廁所化糞池6年未清，「大家能想像6年未清是什麼味道嗎？」

李家興提到，島上除了廁所問題，展演館和軍營用地內的軍用設備都很老舊且不堪使用；石門水庫是桃園非常重要的觀光景點，不能貽笑大方，希望觀旅局一次改善完畢。

觀旅局長陳靜芳表示，由於薑母島對外陸路交通不便，水肥清理較困難，市府與環保清潔公司、在地阿姆坪觀光發展協會密集討論後，決定吊裝4噸大小的塑膠桶至浮台，再運載到薑母島上抽取化糞池，預計今天傍晚就會開始作業。