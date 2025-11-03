傳承泰雅傳統 桃園新增多項原住民族文化資產

桃園市文化局在復興區召開原住民族文化資產審議會，決議新增1處原住民族歷史建築、3位口述傳統保存者與1保存團體，及3位傳統工藝保存者等多項原住民族文化資產，盼彰顯桃園原住民族文化的深厚底蘊，也展現泰雅族語言與技藝的薪火相傳，象徵文化資產持續傳承與發展。

文化局長邱正生表示，新增歷史建築為復興區的「Sqiy（志繼）自力更生之碑」，此碑見證泰雅族大豹社被迫離開三角湧大豹溪流域，集團移住至志繼社，後因1934年日人倡導「自力更生」政策，經引入定耕農業的水稻技術與教育，並規畫梯田改良地形，開鑿志繼水圳，以達自給自足的目標。

文化局表示，Lmuhuw口述傳統是泰雅族語言智慧的結晶，以口說或吟唱方式，在開會、談判、提親、結婚、祖靈祭、交誼等各種場合，將所欲傳遞的訊息以象徵、比喻的手法呈現，承載族群起源、族群遷徙、祖先遺訓等記憶。「泰雅族口述傳統─大嵙崁群」目前認定的保存者僅林明福1人，本次審議新增其子Batu Watan（巴度瓦旦）與Tasaw Watan（達少．瓦旦）為保存者及「台灣泰雅爾族永續協會」為保存團體。

此外，新登錄「泰雅族口述傳統─大豹群」及認定Yukan Tayax（楊崇德）為保存者，其精通族語與古語運用，能完整敘述部落遷徙史、生活記憶與族群互動歷程，充分掌握文化內涵及傳統表現形式。

傳統工藝方面，織布文化傳統在泰雅族社會中，不僅具有日常實用與裝飾機能，與信仰、兩性分工等密切相關，也是祖靈信仰與文化認同的體現。本次審議通過原住民族傳統工藝「泰雅族大嵙崁群、卡奧灣群織布工藝」及認定Upah Tali（王碧珠）、Lomuy Tali（王碧珍）及Yuri Abaw（宗貞嫻）3位保存者。