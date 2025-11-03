竹縣府挨批新媒體經營落後竹北市公所 新聞處：檢討策略

新竹縣政府新聞處今在議會業務報告，遭議員林禹佑批在新媒體經營上停滯不前，相較竹北市公所已用市長鄭朝方小帳號在Threads留言互動，縣府至今只靠LINE@，無法有效行銷縣長楊文科與縣府施政。新聞處回應，將檢討自媒體策略，評估導入Threads 等新平台。

林禹佑今在縣議會指出，縣府在新媒體經營上「停滯不前」，即便擁有龐大經費也將成立數位發展處，卻仍無法有效行銷縣長楊文科與縣府施政。林禹佑認為，縣府應善用經費「幫縣長包裝形象」，並掌握社群趨勢與年輕族群關注焦點，「裡面的部門應該要去檢討，那麼多的經費還打得那麼爛。」

林禹佑指出，現今網路行銷瞬息萬變，政府若無法掌握潮流，就難以吸引民眾關注。他舉例，縣府對於Threads 平台、新興社群互動趨勢皆未投入經營，像是竹北市公所已開始用市長鄭朝方的小帳號在Threads、LINE 社群留言互動，但縣府卻毫無動作。

林禹佑說，像LINE可以經營5千多人的社群，但新聞處都沒在經營，像竹北市公所都開始陸續經營幾個社群，縣府不能因縣長楊文科無連任壓力就鬆懈行銷，現在其實有很多平台可發揮，要思考怎麼去抓住觀眾的眼球、怎麼在短時間內抓住縣民想要去瀏覽的內容。

林禹佑也批，新聞處缺乏對流行文化的敏銳觀察，像是美圖秀秀AI修圖、BLACKPINK粉紅髮熱潮都沒跟進，導致縣府網路宣傳瀏覽量低落，他也點名 LINE社群經營不力，只靠LINE@根本效果不彰，應重新思考如何運用群組互動與內容推播提升曝光。

新聞處長顏章聖回應，抓住觀眾的眼球是新聞處一直在努力的目標，也會積極來做，包括議員提到的Threads。至於很多流行文化跟公部門之間，「我們會比較慎重的去來推」，但是這是一個方向，尤其新竹縣民有很多是年輕朋友，對於這些嶄新的文化接受度比較高。在自媒體行銷方面，「我們可能有點保守，或者說方向不夠精準、明確，這部分我們會來努力」。