龍潭納骨塔將滿 地方盼推「夫妻家庭櫃」兼顧空間人情

桃園市龍潭區龍潭公墓公園納骨塔環境清幽、交通方便，是不少家屬替往生親人選擇福地，目前園區塔位共有2萬6630個，已使用2萬2728個，約僅剩1.5成可使用。地方認為可增加夫妻及家庭櫃設計，節省塔位亦象徵互相陪伴；桃園民政局表示目前已規劃增設逾1萬4千個塔位，相關設計將納入新設納骨塔或增設櫃位考量。

桃園市議員徐玉樹指出，龍潭納骨塔塔位預估5年後用罄，去年已向相關單位建議應超前部署，避免未來再度面臨塔位不足的問題。區公所雖已啟動標案上網程序，但設計內容並未完全貼近民眾需求。

徐玉樹建議，可增加夫妻櫃及家庭櫃的櫃位比例，供民眾選擇，效法其他縣市一櫃多罐，另設計需要有溫度、空間效率與人性需求，讓龍潭納骨塔不只是安置先人的建築，更能成為延續思念、寄託情感的永恆家園。

有民眾認為，若未來新增夫妻櫃及家庭櫃，有更多的選擇，等同將家祠的概念帶入，除了節省塔位空間，更重要的是能讓過世親人共處一櫃、安息相伴，在世家人在祭祀上也能更加方便。

桃園市民政局回應，龍潭區公所已規劃於公墓公園納骨堂地下1樓，增設櫃位1萬4551個及牌位2754座，已完成規劃設計監造決標， 刻正辦理預算書圖審查作業。

現階段先請龍潭區公所依民眾實際需求評估，並考量預算書圖納入雙人櫃位與家庭櫃位及一櫃多罐的可行性，倘屬可行，將請龍潭區公所納入後續規劃。

另全桃園市規劃雙人櫃位與家庭櫃位，涉及未來殯葬設施的型態與總量需求推估，民政局將納入新設納骨塔或增設櫃位考量。