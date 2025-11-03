快訊

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

龍潭納骨塔將滿 地方盼推「夫妻家庭櫃」兼顧空間人情

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龍潭區龍潭公墓公園納骨塔目前園區塔位共有2萬6630個，已使用2萬2728個，約僅剩1.5成可使用。圖／翻攝自Google Map
桃園市龍潭區龍潭公墓公園納骨塔目前園區塔位共有2萬6630個，已使用2萬2728個，約僅剩1.5成可使用。圖／翻攝自Google Map

桃園市龍潭區龍潭公墓公園納骨塔環境清幽、交通方便，是不少家屬替往生親人選擇福地，目前園區塔位共有2萬6630個，已使用2萬2728個，約僅剩1.5成可使用。地方認為可增加夫妻及家庭櫃設計，節省塔位亦象徵互相陪伴；桃園民政局表示目前已規劃增設逾1萬4千個塔位，相關設計將納入新設納骨塔或增設櫃位考量。

桃園市議員徐玉樹指出，龍潭納骨塔塔位預估5年後用罄，去年已向相關單位建議應超前部署，避免未來再度面臨塔位不足的問題。區公所雖已啟動標案上網程序，但設計內容並未完全貼近民眾需求。

徐玉樹建議，可增加夫妻櫃及家庭櫃的櫃位比例，供民眾選擇，效法其他縣市一櫃多罐，另設計需要有溫度、空間效率與人性需求，讓龍潭納骨塔不只是安置先人的建築，更能成為延續思念、寄託情感的永恆家園。

有民眾認為，若未來新增夫妻櫃及家庭櫃，有更多的選擇，等同將家祠的概念帶入，除了節省塔位空間，更重要的是能讓過世親人共處一櫃、安息相伴，在世家人在祭祀上也能更加方便。

桃園市民政局回應，龍潭區公所已規劃於公墓公園納骨堂地下1樓，增設櫃位1萬4551個及牌位2754座，已完成規劃設計監造決標， 刻正辦理預算書圖審查作業。

現階段先請龍潭區公所依民眾實際需求評估，並考量預算書圖納入雙人櫃位與家庭櫃位及一櫃多罐的可行性，倘屬可行，將請龍潭區公所納入後續規劃。

另全桃園市規劃雙人櫃位與家庭櫃位，涉及未來殯葬設施的型態與總量需求推估，民政局將納入新設納骨塔或增設櫃位考量。

設計 納骨塔 桃園

延伸閱讀

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚

捐血達人、清潔隊員都入選！龍潭長青敬老楷模表揚 他40年捐12萬cc血

屏東高樹鄉要蓋第4座納骨塔 東興村民反對公所前高喊抗議

相關新聞

自行車活動橫跨西濱公路三縣市 8日部分路段實施交管

中華民國自行車協會舉辦的「2025四極620/雙塔520/北高360認證自行車活動」，即將於本周六登場，公路局因應活動路...

星期評論／避免公車乘車糾紛 從制度面改善

桃園客運司機毆打學生引發軒然大波，雙方支持者網路論戰不休，檢察官火速起訴司機，事情雖暫告段落，但需要檢討的項目很多，司機...

平鎮三安社區連3年賀耶誕 用1500瓶玻璃瓶創環保聖誕樹

桃園市平鎮區三安社區從2023年起連續2年在聖誕節時舉辦環保聖誕樹點燈儀式及繪畫比賽，凝聚社區民眾感情，今年以玻璃瓶為材...

苗栗後龍鎮鼓勵年輕人結婚 明年發禮金1萬元

苗栗縣後龍鎮公所今天頒發280名學生獎學金60多萬元，鎮長謝清輝並宣布，鼓勵年輕人，明年設籍滿1年結婚，發禮金1萬元，雙...

加強都更量能 桃市培訓217名「都更推動師」

桃園市都市更新案件增加，為借助民間力量，市府特別開辦300小時專業課程培訓「都市更新推動師」，吸引22至65歲學員參與，...

報名人數創新高！聯合盃作文大賽竹縣初賽登場 千名學生動筆拚創意

由新竹縣府與聯合報系共同主辦第19屆聯合盃全國作文大賽新竹縣初賽今於成功國中登場，共計1199名學生報名參賽，人數比去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。