地政聯防阻詐近3億元 鍾東錦今表揚阻詐績優人員

苗栗縣警察局今上午舉辦「阻詐績優人員頒獎表揚記者會」，由縣長鍾東錦出席頒獎，表揚今年1至9月攔阻詐騙件數最多、金額最高金融機構行員及阻詐成效最優異地政事務所，感謝各單位長期與警方並肩作戰，協力守護民眾財產安全，展現公私協力防詐的堅強量能。

苗警統計，114年1至10月全縣詐欺案件受理件數共計2979件，財損金額約15.35億元，較去年同期件數減少751件（下降20.13%），財損減少3.99億元（下降20.27%），成功達成「件數、財損雙降」目標。其中，苗栗縣在今年10月份詐欺財損降至7407萬元，與去年10月財損2.32億元，減少了1.5億餘元，更是近年來單月份財損金額最低的一個月。

為激勵金融機構行員積極投入阻詐工作，縣長鍾東錦自去年7月起加碼提高阻詐獎勵金額一倍，每件發放新4000至1萬元禮券，獎勵措施實施後成效顯著。今年年1至9月全縣共攔阻詐騙金額達2.6億餘元，較去年同期增加7600萬元；另統計查扣不法得所金額達2億3161萬餘元，較去年同期增加1.34億元，均暫列全國非六都第二名。

鍾東錦表示，感謝警察局積極與金融機構、地政處通力合作，公私協力守護縣民財產安全，第一線行員與地政事務所人員的主動關懷與即時通報，是防詐成功的關鍵，縣府各局處亦將全力投入防詐工作，讓詐騙無所遁形。

此外，因行政院宣布普發現金1萬元即將上路，詐騙集團也搭上這波風潮行騙，手法包含假冒財政部寄送釣魚郵件，或假冒公務機關誆稱民眾普發現金遭盜領，誘使民眾點擊連結或交出提款卡。苗栗縣警察局再次呼籲「不會有檢警調或任何公務機關打電話，要求民眾配合調查金流」、「不要隨便將身份證、健保卡、金融卡及密碼交付給他人」、「有疑問請打165或就近找警察或派出所協助」。