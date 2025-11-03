快訊

自行車活動橫跨西濱公路三縣市 8日部分路段實施交管

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
公路局因應活動路權，將在車隊行經西濱公路南下的苗栗、台中及彰化部分路段實施交管，請用路人注意。圖／公路局提供
公路局因應活動路權，將在車隊行經西濱公路南下的苗栗、台中及彰化部分路段實施交管，請用路人注意。圖／公路局提供

中華民國自行車協會舉辦的「2025四極620/雙塔520/北高360認證自行車活動」，即將於本周六登場，公路局因應活動路權，將在車隊行經西濱公路南下的苗栗、台中及彰化部分路段實施交管，請用路人注意主辦單位設置告示牌面及交管人員指揮小心通行，或提前改道行駛。

公路局中區養護工程分局指出，該自行車活動預計自8日零時起至下午17時止，活動路線使用台61線南下平面85K+829(竹南鎮，西濱快速道路與南港街106巷交叉口)~111K+500（後龍鎮，西濱快速道路與縱貫公路交叉口）~台1線124K+000（後龍鎮，西濱快速道路與縱貫公路交叉口）~台1線143K+447（苑裡鎮，縱貫公路與田心二十四路交叉口）~台61線南下平面130K+920(苗栗台中縣市界)~149K(臨港路口)、台17線南下4K+700(港埠路口)~19K+580(中彰大橋南)~71K+312路肩及機慢車道。

全程經苗栗段、台中段及彰化段等部份路權，活動期間實施道路交通管制，用路人行經活動路段，請注意主辦單位設置告示牌面及交管人員指揮小心通行，或提前改道行駛。

2025四極620/雙塔520/北高360認證自行車活動，即將於本周六登場，吸引自行車愛好者挑戰一次騎完全程的榮耀。圖／翻攝中華民國自行車協會官網
2025四極620/雙塔520/北高360認證自行車活動，即將於本周六登場，吸引自行車愛好者挑戰一次騎完全程的榮耀。圖／翻攝中華民國自行車協會官網

