竹市單身聯誼「塹裡尋妖」 人氣爆棚配對率達65%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府舉辦114年度單身聯誼活動，結合時下最夯的城市實境解謎遊戲與派對桌遊。圖／新竹市府提供
新竹市政府舉辦114年度單身聯誼活動，結合時下最夯的城市實境解謎遊戲與派對桌遊。圖／新竹市府提供

新竹市政府舉辦114年度單身聯誼活動，活動共規畫兩場次，自開放報名以來反應熱烈，首場活動「心動解謎｜塹裡尋妖」於舊城區登場，結合時下最夯的城市實境解謎遊戲、西式Buffet與輕鬆的派對桌遊，讓40名優質單身男女在充滿文化氣息與歡樂互動的氛圍中自然相識，配對率達65%，活動滿意度更高達93.8%。

代理市長邱臣遠表示，今年是市府第2度舉辦單身聯誼活動，報名短短11天即吸引473名單身民眾爭相報名，顯見活動深受歡迎。此次特別以「塹裡尋妖」實境解謎為主題，參加者化身「伏妖神隊友」，穿梭舊城區大街小巷，破解結合在地歷史與文化的謎題，透過並肩合作自然開啟交流，打破傳統聯誼的拘謹與尷尬。

民政處表示，市府特別為參加者準備「新竹市專屬交友神器」，外型如鑰匙圈吊飾，透過NFC感應即可一鍵加入對方的FB、IG或LINE好友，深受民眾喜愛。這份小禮不僅實用，更結合趣味與科技，讓互動更自然順暢，成為破冰與交流的最佳助攻。

民政處補充，在緊張刺激的實境解謎後，參加者享用精緻西式Buffet，並透過輕鬆的桌遊環節進一步互動交流，最終促成多對佳偶誕生，成效亮眼。

參加者王姓工程師表示，這次的實境解謎活動是我參加過體驗最棒的聯誼！不必刻意找話題，透過任務合作就能自然認識對方，而且「交友神器」真的超有創意又實用！另名林小姐也分享，透過遊戲看到大家最真實的一面，整體活動設計細緻又有趣，市府很用心。

民政處強調，鼓勵單身市民拓展社交圈是市府的重要施政之一，未來將持續聆聽市民意見，規劃更多元、有趣且高品質的單身聯誼活動，為市民打造健康、正向的交友環境，促進更多幸福家庭的誕生。

新竹市政府舉辦114年度單身聯誼活動，首場活動「心動解謎｜塹裡尋妖」於舊城區登場，配對率達65%，活動滿意度更高達93.8%。圖／新竹市府提供
新竹市政府舉辦114年度單身聯誼活動，首場活動「心動解謎｜塹裡尋妖」於舊城區登場，配對率達65%，活動滿意度更高達93.8%。圖／新竹市府提供

單身聯誼活動 新竹 桌遊

