女子酒駕上班 撞死穿越馬路老夫妻

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
洪姓女駕駛昨疑酒後開特斯拉轎車，經新竹市竹光路，不慎撞上穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人當場失去生命跡象，送醫不治。圖／新竹市消防局提供
洪姓女駕駛昨疑酒後開特斯拉轎車，經新竹市竹光路，不慎撞上穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人當場失去生命跡象，送醫不治。圖／新竹市消防局提供

新竹市竹光路昨天中午發生死亡車禍，洪姓女子酒後駕駛特斯拉轎車，行經路口時疑未注意車前狀況，撞上正穿越馬路的高齡夫妻，造成80歲吳姓男子與75歲林姓妻子全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象，送醫不治。警方今將訊問洪女，釐清肇事經過與責任歸屬。

警方調查，洪女酒測值高達0.87毫克，明顯超標，依公共危險罪嫌將她帶回偵辦。據了解，洪女供稱前晚在住處獨自飲酒，昨早從桃園開車南下新竹上班，疑酒意未退釀禍。

警方初步研判，這起車禍肇因是洪女酒後駕車，遇上剛從住處外出的吳姓夫妻，兩人未依標線或標誌穿越馬路，遭洪女駕車高速衝撞。

新竹市消防局表示，上午11時接獲報案，指竹光路往公道三路方向發生車禍，疑似轎車撞行人，派遣5車11人趕往現場。救難人員抵達時，現場血跡斑斑，吳男頭部後方有五到10公分撕裂傷、右腳踝開放性骨折、左胸亦有撕裂傷；林女頸部與右手嚴重骨折，兩人當時均無生命徵象。

監視器畫面顯示，吳姓夫妻當時從巷口緩慢步出，因最近的斑馬線距離約70公尺，兩人直接穿越車道；當兩人要跨越中央分隔島時，洪女駕駛藍色特斯拉高速駛來，雖然兩人試圖閃避，仍被猛烈撞擊，衝擊力道之大，導致特斯拉副駕駛前擋風玻璃破出大洞。警方今日上午將進一步訊問洪女，釐清詳細肇事經過與責任歸屬。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

