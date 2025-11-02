聽新聞
星期評論／避免公車乘車糾紛 從制度面改善

聯合報／ 本報記者陳俊智

桃園客運司機毆打學生引發軒然大波，雙方支持者網路論戰不休，檢察官火速起訴司機，事情雖暫告段落，但需要檢討的項目很多，司機員管理制度與工作環境待遇仍待改進。

司機毆人影片在網路戰成兩派，許多人撻伐司機「動手就不對」，律師支持學生及家長提告，也有人替司機說話，指學生專車「難跑」，常被輕蔑鄙視加上滿車垃圾，難怪壓力爆表；雖然司機被起訴，但司機指控學生傷害的案件仍在調查，孰是孰非至今爭論不休，回顧整起事件，最冷靜的莫過於被質疑逃票、下車將事情交由教官處理的學生。

司機毆人不只有損客運業者聲譽，也重創大眾運輸形象，過往其他公車路線脫班、司機過站不停、未依標線號誌行駛等違規全都被拿出來重新檢視；民眾對公車服務品質不放心，運量就難以提升，而運量難提升，業者的獲利就少，獲利少自然難有經費提供更好設備與更多人力，惡性循環不斷，類似情況恐一再重演。

桃園市政府近2年推「受訓即就業」計畫，透過薪資補助與久任獎金協助客運業者招募人力，交通部也有提供公車汰舊換新補助，桃園公車運量自新冠疫情後逐漸回升，雖整體營收距2020年9.7億元尚有一段距離，但去年8.5億元已創疫後最佳；既然惡性循環其中一個環節已被打破，業者應設法做好公車司機情緒管理問題，才能更上一層。

公車司機手握方向盤，工作背負數十人生命安全，壓力不小，若客運業者管理層未能及時察覺異狀及引導排解，司機恐成路上的不定時炸彈，昔日國道2號陸客遊覽車司機縱火自焚釀26死就是最沉痛的案例。

