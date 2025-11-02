快訊

平鎮三安社區連3年賀耶誕 用1500瓶玻璃瓶創環保聖誕樹

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（左3）和大家一同清洗瓶身，綁妥在聖誕樹上，市議員舒翠 玲（右2）及陳韋曄（左2）也一起到場與志工共創，並相約12月20日一同點燈。圖／桃園市政府提供
桃園市平鎮區三安社區從2023年起連續2年在聖誕節時舉辦環保聖誕樹點燈儀式及繪畫比賽，凝聚社區民眾感情，今年以玻璃瓶為材料，在平鎮各里及相關社團的共同努力下收集了近1500瓶，從10月開始志工分組不定期清洗玻璃瓶及組裝聖誕樹，預計12月20日點燈歡慶聖誕節。

桃園市副市長蘇俊賓今參與「平鎮三安社區環保聖誕樹志工共創行動」，表示已經連續2年參與，去年也跟志工共同創作高達7公尺的環保聖誕樹，今年特別在志工們收集好玻璃瓶後到場，和大家一同清洗瓶身，綁妥在聖誕樹上，市議員舒翠玲及陳韋曄也一起到場與志工共創，並相約12月20日一同點燈。

蘇俊賓指出，環保聖誕樹不僅是持續宣導永續環保理念外，亦推廣社區環保營造，深化居民對資源循環再利用的認識。他提到，今年以回收玻璃瓶打造環保聖誕樹，過程相當不易，光是收集就需耗費相當心力。特別感謝平鎮區各里及社團熱心協助收集及志工夥伴們齊心投入清洗與組裝，透過大家的分工合作與創意發想，成功打造出別具特色的環保聖誕樹，展現社區凝聚力與永續精神。

桃園市平鎮區三安社區發展協會理事長劉尚緯表示，自2023年起舉辦環保創意聖誕節活動，頗受居民好評，今年即將邁入第3年。社區以資源回收作為聖誕樹的製作材料，從第1年的寶特瓶到去年的鐵鋁罐，而今年挑戰難度更高的玻璃瓶，在平鎮各里及相關社團的共同努力下收集了近1500瓶，從10月開始三安社區的每位志工分組不定期清洗玻璃瓶及組裝聖誕樹，主要為了宣導永續環保觀念，推廣社區環保營造。

客家事務局表示，三安社區預計於12月20日舉辦「三安FUN聖誕-客家環保音樂節」，活動內容包括環保創意聖誕樹點燈儀式、繪畫比賽、客庄文創市集、客家班隊及在地青年表演等，期望透過多元互動，邀請社區居民與學生共同參與，打造兼具環保意義與節慶氣氛的亮點活動，促進社區共融與環保意識的深化。

三安社區以資源回收作為聖誕樹的製作材料，今年志工們共同努力收集近1500瓶，從10月開始清洗玻璃瓶及組裝聖誕樹。圖／桃園市政府提供
桃園市平鎮區三安社區從2023年起連續2年在聖誕節時舉辦環保聖誕樹點燈儀式及繪畫比賽，凝聚社區民眾感情。圖／桃園市政府提供
三安社區以資源回收作為聖誕樹的製作材料，今年志工們共同努力收集近1500瓶，從10月開始清洗玻璃瓶及組裝聖誕樹。圖／桃園市政府提供
