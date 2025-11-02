快訊

工地施工致地層下陷 竹市府：傾斜監測數值趨穩

中央社／ 新竹市2日電

新竹市府今天表示，東大路4段附近有民間工地於地下室施工造成基地旁道路地層下陷，建商已完成10處自動傾斜監測儀的安裝與啟用，經監測整體數值已呈現穩定。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，東大路4段某工地進行地下室施工，於10月30日造成基地旁道路出現地層下陷，目前共安置9名受災居民，其中1人依個人需求調整住宿地點，其餘8人皆暫居於同一旅舍。

市府表示，針對東大路4段附近兩側建物，已進行人工傾斜監測，後續建商並設置10處自動傾斜監測儀，可高密度、全天候自動監測取代人工監測作業。

市府指出，雖目前數據趨於穩定，但因監測時間尚短，且後續工地仍有補強工程需要進行，數值仍有變動可能，市府擬指定第三方專業技師公會，持續協助分析所有監測數據，判斷施工與周遭設施安全性。

市府說，將持續督促建商落實各項安全措施與改善責任，並嚴格追蹤執行情況，以保障市民生命、居住與財產安全。

地層下陷 新竹 住宿

