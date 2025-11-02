聽新聞
苗栗後龍鎮鼓勵年輕人結婚 明年發禮金1萬元
苗栗縣後龍鎮公所今天頒發280名學生獎學金60多萬元，鎮長謝清輝並宣布，鼓勵年輕人，明年設籍滿1年結婚，發禮金1萬元，雙方都是後龍人，可以領2萬元。
後龍鎮公所今天在後龍鎮公所舉行獎學金頒獎典禮，開場邀請海寶國小學生啦啦隊舞蹈表演炒熱氣氛氛 ，苗栗縣長鍾東錦、縣議員林寶珠等人與會，今年頒發280名學生獎學金，總金額63萬9600元，苗栗縣長鍾東錦、縣議員林寶珠等人到場。
謝清輝特別感謝杜欽明獎學金贊助公所100萬元，表示獎學金是對努力學習的肯定，他說，公所重視教育，入學幼兒園、小學準備書包、環保餐具及鉛筆盒等文具，國小畢業禮金1000元，明年開始要實施國中畢業禮金2000元，此外，設籍在後龍滿1年結婚，可領1萬元禮金，雙方都是後龍人，再加領1萬元，生育津貼第一、二胎為1萬2000元，第三胎以上3萬6000元。
鍾東錦鼓勵學子要重視學業，因為認真讀書、學習、考試是翻轉人生的捷徑，他指出，去年國中會考苗栗有6名滿分榜首，人數高居竹竹苗三縣市之冠，他認為苗栗的教育不會輸給其他縣市，也盼同學能留在家鄉就學，只要學校提出需求，他一定會盡力滿足。
