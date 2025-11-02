快訊

加強都更量能 桃市培訓217名「都更推動師」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市都市更新案件增加，市府特別開辦300小時專業課程培訓「都市更新推動師」，盼為桃園都市更新注入新動能。圖／桃園市都發局提供
桃園市都市更新案件增加，市府特別開辦300小時專業課程培訓「都市更新推動師」，盼為桃園都市更新注入新動能。圖／桃園市都發局提供

桃園都市更新案件增加，為借助民間力量，市府特別開辦300小時專業課程培訓「都市更新推動師」，吸引22至65歲學員參與，目前已培訓出217名合格的都更推動師，盼為桃園都市更新注入新動能。

住都中心表示，桃市府為了推動都更，希望可以結合民間專業力量，促使老舊市區再生，委託桃園住都中心辦理6期課程，每1期均透過50小時系統化的專業訓練，提升學員在都市更新領域的專業知識與實務操作能力。

住都中心表示，都更是結合多門專業知能的領域，一般人難以無師自通，中心邀請具多年實務經驗的專業講師群授課，課程涵蓋都市更新法令、容積獎勵、權利變換機制、估價概論、更新會運作、稅務實務及模擬實作等主題，透過跨領域交流與分組討論，協助學員建立完整的都更知識體系與操作能力。

此次吸引22歲至65歲不同世代的學員參訓，包括建築師、律師、地政士、不動產開發業者、房仲人員，甚至是相關科系的教授和學生。

住都中心執行長邱英哲表示，這兩年由於市府舊城再生計畫的引導以及都更中心的成立，舊市區的都更整合案件明顯增加，都更推動師的培訓將有效協助社區整合意願、輔導自主更新，並讓更多民眾可以認識對都更程序和法規，以加速老舊社區再生，目前已著手籌備明年度課程，預計年底開放招生。

都更 都市更新 桃園

