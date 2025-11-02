報名人數創新高！聯合盃作文大賽竹縣初賽登場 千名學生動筆拚創意

由新竹縣府與聯合報系共同主辦第19屆聯合盃全國作文大賽新竹縣初賽今於成功國中登場，共計1199名學生報名參賽，人數比去年增加10％，再創新高，吸引眾多熱愛寫作的學子踴躍參加。

今天的作文賽同時在校內安排家長座談會，許多家長陪考，校園氣氛格外熱絡。竹縣聯合盃初賽分為國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組等6個組別，優秀者可晉級11月29日的全國總決賽。

竹縣今年的各組題目國小中年級組為「紅綠燈號誌動起來」、國小高年級組為「古代便利商店」、國中七年級組為「一個改變我的習慣」、國中八年級組為「我懂得了另一種快樂」、國中九年級組為「不必訂題（看圖寫作）」、高中職組為「聽見彼此的聲音」。每道命題同時附有說明。

新竹縣府教育局副局長林益洲表示，感謝聯合報系在竹縣及全國舉辦作文比賽，為學生提供良好的寫作與創作舞台。這次比賽題目活潑，讓學生充分發揮。今年參賽人數較往年更多，顯示家長重視孩子的寫作能力。期盼家長持續支持，讓比賽有更好的呈現，並讓竹縣學生在學習與未來發展上更加精進。

成功國中校長陳雯玲指出，聯合報每年舉辦作文比賽，已成重要的年度代表性賽事。透過競賽，孩子不只練習寫作，從初賽、複賽到全國賽的過程中，看見優秀作品，從中學習、看到典範，在比賽中實作，能獲得不同的成長與收穫。

聯合報印發部經理李宗翰表示，聯合盃作文比賽今年邁入第19屆，明年即將迎來第20年，特別感謝新竹縣政府與各校長期支持與推動。今年題目活潑生動，也與會考方向呼應，讓學生在寫作前能先進行自我評分。