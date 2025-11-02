快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

搶救黃金時間！桃園3醫院「救護車一路通」 平均節省92秒

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府啟動「救護一路通」計畫，在3家責任醫院周邊路口建置智慧號誌控制系統，透過電子圍籬技術優化救護車通行效率，平均節省任務時間92秒、提升8%急救成功率。民代呼籲擴及更多大型醫院，並納入消防車。本報資料照片
桃市府啟動「救護一路通」計畫，在3家責任醫院周邊路口建置智慧號誌控制系統，透過電子圍籬技術優化救護車通行效率，平均節省任務時間92秒、提升8%急救成功率。民代呼籲擴及更多大型醫院，並納入消防車。本報資料照片

救護車和時間賽跑，常發生車禍事故。桃市府2023年啟動「救護一路通」計畫，在3家責任醫院周邊路口建置智慧號誌控制系統，透過電子圍籬技術優化救護車通行效率，平均節省任務時間92秒、提升8%急救成功率。民代呼籲擴及更多大型醫院，並納入消防車。消防局回應，將持續增設相關號誌系統，待全面建置完成後，再進一步研議擴及消防救災車輛。

為爭取救治傷患的黃金時間，市府消防局與交通局合作推動「救護一路通」計畫，自2023年底開始，在聖保祿醫院、部立桃園醫院及經國敏盛醫院等3家責任醫院周邊路段建置智慧號誌系統。

其中，聖保祿醫院是首個試辦點，市府在桃園區民族陸橋設置電子圍籬後，自去年1月至今年8月31日，系統共觸發2446次，觸發成功的平均任務時間為110秒，相較過去節省92秒，平均提升8%的急救成功率。

後續新增的兩家醫院也成效良好，部立桃園醫院今年3月開始試辦，在桃園區中山路設置2處電子圍籬後，截至8月底觸發成功的平均任務時間為43秒，平均節省80秒。經國敏盛醫院6月起試辦，在桃園區經國路口3個方向設置電子圍籬後，截至8月底觸發成功的平均任務時間為52秒，平均節省104.9秒。

議員錢龍表示，「一路通」試辦成效顯著，但目前僅納入桃園區3家醫院，盼市府也能在桃園榮總、林口長庚等大型醫院擴大實施，除了救護車，消防車每次出動，也攸關民眾生命財產安全，可考慮一併納入計畫。

消防局表示，目前全市11家市內責任醫院附近重要路口的智慧號誌管制工程仍陸續進行中，將持續增加責任醫院辦理相關計畫，待全面完工後，再與交通局研議規畫，評估將智慧號誌優先系統擴及消防救災車輛，進一步提升整體緊急救援效率。

部立桃園醫院 成功 電子圍籬

延伸閱讀

114全國義消體技能交流 桃園義消勇奪佳績

台中市消防局突宣布「不能調休」...基層反彈 孫福佑：有錯要馬上改

屏東消防局8隻特搜犬1天照養費不到50元 議員疾呼需正視

桃園表揚醫護藥長照員 張善政：百億蓋市醫拚明年動工

相關新聞

管線汰換工程 苗栗縣苑裡鎮3里5日停水9個小時

台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理苑裡鎮舊社里新冠巷汰換管線工程，苑裡鎮舊社里、社苓里、泰田里5日上午9點至...

報名人數創新高！聯合盃作文大賽竹縣初賽登場 千名學生動筆拚創意

由新竹縣府與聯合報系共同主辦第19屆聯合盃全國作文大賽新竹縣初賽今於成功國中登場，共計1199名學生報名參賽，人數比去年...

搶救黃金時間！桃園3醫院「救護車一路通」 平均節省92秒

救護車和時間賽跑，常發生車禍事故。桃市府2023年啟動「救護一路通」計畫，在3家責任醫院周邊路口建置智慧號誌控制系統，透...

114全國義消體技能交流 桃園義消勇奪佳績

提升義消人員救災能力及情感交流，培養團體精神，114年全國義消人員體技能交流活動於11月1日假苗栗縣立體育場盛大舉行，活...

泰安鄉重要道路苗62主線改善還要等一等 支線原鄉最後一段路將發包

備受期待苗栗縣泰安鄉苗62線南岸一次改善版本，及支線苗62之1原鄉「最後一哩路」工程，經費都超過10億元， 主線改善還要...

竹市議長盃桌球賽 高虹安獲邀開球…地方解讀挺高

新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽昨登場，主辦活動的議長許修睿不只邀請停職中的市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，合照時高虹安也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。