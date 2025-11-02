搶救黃金時間！桃園3醫院「救護車一路通」 平均節省92秒

救護車和時間賽跑，常發生車禍事故。桃市府2023年啟動「救護一路通」計畫，在3家責任醫院周邊路口建置智慧號誌控制系統，透過電子圍籬技術優化救護車通行效率，平均節省任務時間92秒、提升8%急救成功率。民代呼籲擴及更多大型醫院，並納入消防車。消防局回應，將持續增設相關號誌系統，待全面建置完成後，再進一步研議擴及消防救災車輛。

為爭取救治傷患的黃金時間，市府消防局與交通局合作推動「救護一路通」計畫，自2023年底開始，在聖保祿醫院、部立桃園醫院及經國敏盛醫院等3家責任醫院周邊路段建置智慧號誌系統。

其中，聖保祿醫院是首個試辦點，市府在桃園區民族陸橋設置電子圍籬後，自去年1月至今年8月31日，系統共觸發2446次，觸發成功的平均任務時間為110秒，相較過去節省92秒，平均提升8%的急救成功率。

後續新增的兩家醫院也成效良好，部立桃園醫院今年3月開始試辦，在桃園區中山路設置2處電子圍籬後，截至8月底觸發成功的平均任務時間為43秒，平均節省80秒。經國敏盛醫院6月起試辦，在桃園區經國路口3個方向設置電子圍籬後，截至8月底觸發成功的平均任務時間為52秒，平均節省104.9秒。

議員錢龍表示，「一路通」試辦成效顯著，但目前僅納入桃園區3家醫院，盼市府也能在桃園榮總、林口長庚等大型醫院擴大實施，除了救護車，消防車每次出動，也攸關民眾生命財產安全，可考慮一併納入計畫。

消防局表示，目前全市11家市內責任醫院附近重要路口的智慧號誌管制工程仍陸續進行中，將持續增加責任醫院辦理相關計畫，待全面完工後，再與交通局研議規畫，評估將智慧號誌優先系統擴及消防救災車輛，進一步提升整體緊急救援效率。