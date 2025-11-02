快訊

114全國義消體技能交流 桃園義消勇奪佳績

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
桃園市義消車禍救援榮獲優等，展現了精湛與專業的一面。圖／桃園市政府消防局
提升義消人員救災能力及情感交流，培養團體精神，114年全國義消人員體技能交流活動於11月1日假苗栗縣立體育場盛大舉行，活動以透過模擬實際救災現場情境，來設計救援競賽方式，共分成火災搶救、車禍救助、無人機運用、緊急救護及繩索救援共5大項目，各組選手一路過關斬將，最終於火災搶救18歲以上男子組榮獲特優，35歲以上男子組榮獲優等，18歲以上女子組榮獲特優；車禍救援榮獲優等，無人機運用榮獲優等，共計特優2組、優等3組，成績斐然，也展現了桃園市義消精湛與專業的一面。

消防局長龔永信表示，這次競賽自今年4月起參賽選手由消防局各大隊指派專業教官指導，選手們除需具備高體能與精熟技術外，也須展現臨場判斷與團隊合作能力，訓練期間克服身心疲勞與時間壓力，不斷磨練技術，展現義消勇於挑戰的精神及爭取團隊榮譽。本次競賽結合平時各種救災情境，考驗選手們對器材的熟悉、團隊默契及患者的安全保護意識，能夠在全國競賽中勇奪佳績，實屬不易，也是最佳的肯定。

義消總隊長邱奕勝表示，這次全國體技能交流活動旨在相互訓練中培養默契、維繫情感、建立團隊意識，藉由競技切磋提升義消人員的救災能量，更促進彼此情感交流，充分發揮打火兄弟有情有義的傳統優良精神，義消人員協助市府及消防局完成各項救災救護任務，為桃園市及市民朋友服務。

總隊長身為桃園市議會議長非常肯定義消選手優異的表現，感謝全體義消同仁的參與付出及努力。也期勉義消精神薪火傳承，歡迎社會有志青年男女投入桃園市義消的行列，朝向義消團隊科技化、年輕化及專業化，為桃園市的救災、救護及宣導工作付出奉獻。

