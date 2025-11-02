快訊

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

光吃益生菌沒用，好菌要靠益生元才能留下！哪些食物富含益生元？

全國冠軍！ 全國義消體技能交流活動竹市奪佳績

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
全國義勇消防人員體技能交流活動昨登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，新竹市義消總隊最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍。圖／新竹市消防局提供
全國義勇消防人員體技能交流活動昨登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，新竹市義消總隊最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍。圖／新竹市消防局提供

2025年全國義勇消防人員體技能交流活動，昨在苗栗縣體育場登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，展開結合技術、體能與臨場應變的巔峰對決。新竹市義消總隊經8個月嚴格訓練，最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍，為竹市再添榮耀。

消防局指出，此次交流活動分為多個專業項目，包括火災搶救、車禍救援、繩索救援、救護技術及無人機運用等模擬實戰項目。竹市義消總隊在各項表現皆亮眼，奪下5項特優、2項優等佳績，展現救災應用實力與團隊協調的高水準表現。

消防局補充，未來將持續深化義消與消防員之間的協訓合作，推動更多專業技術交流，並導入無人機、通訊與資安等新興科技，全面提升救災效能。透過持續訓練與創新，落實「平時訓練如作戰、災時應變如常態」的精神，持續打造新竹市堅實的防災城市防線。

代理市長邱臣遠表示，這份榮耀的背後，是義消夥伴們長期堅持與努力的成果。自今年3月起，選手們利用工作與家庭以外的時間密集訓練，從體能強化、戰術模擬、戰技操作到心理調適，無一不全力以赴。無論酷暑或風雨，成員們皆以實戰標準自我要求，彼此扶持、相互激勵，最終以亮眼成績印證了汗水的價值。

邱臣遠說，這次能在全國交流活動中脫穎而出，是對長年努力最好的肯定。市府將持續提供完善的訓練資源與裝備更新，協助義消在救災現場以更安全、更高效的方式守護市民生命財產安全。

總隊長余邦彥表示，這次榮獲全國冠軍殊榮，歸功於全體成員無怨無悔的付出。從開訓以來，隊員們幾乎每日練習，不畏體能與場地限制，憑著堅定信念與團隊精神，一路走到最後。這份榮耀屬於所有參賽夥伴與在背後默默支持的家人，象徵的不僅是比賽的勝利，更是對「義消精神」最深刻的詮釋。

全國義勇消防人員體技能交流活動昨登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，新竹市義消總隊最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍。圖／新竹市消防局提供
全國義勇消防人員體技能交流活動昨登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，新竹市義消總隊最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍。圖／新竹市消防局提供
全國義勇消防人員體技能交流活動昨登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，新竹市義消總隊最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍。圖／新竹市消防局提供
全國義勇消防人員體技能交流活動昨登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，新竹市義消總隊最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍。圖／新竹市消防局提供

邱臣遠 新竹 團隊

延伸閱讀

機車遭撞安全帽噴飛騎士亡 竹市議員：應調整號誌、一併檢討類似路口

影／全國義消體技能交流及T-CERT競賽苗栗登場 34輛報廢車隨便切

竹市議長盃桌球賽首登場 高虹安受邀...短褲裝到場開球

竹市東大路地層下陷！地下室工程惹禍 竹市府緊急安置19戶

相關新聞

管線汰換工程 苗栗縣苑裡鎮3里5日停水9個小時

台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理苑裡鎮舊社里新冠巷汰換管線工程，苑裡鎮舊社里、社苓里、泰田里5日上午9點至...

竹市議長盃桌球賽 高虹安獲邀開球…地方解讀挺高

新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽昨登場，主辦活動的議長許修睿不只邀請停職中的市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，合照時高虹安也...

泰安鄉重要道路苗62主線改善還要等一等 支線原鄉最後一段路將發包

備受期待苗栗縣泰安鄉苗62線南岸一次改善版本，及支線苗62之1原鄉「最後一哩路」工程，經費都超過10億元， 主線改善還要...

其人其事／日籍學生杉田佳世乃 通過台灣送行者檢定

苗栗縣仁德醫專生命關懷事業科學生杉田佳世乃來自日本東京，因感受到台灣「送別」文化與儀式充滿情感與溫度，開始接觸台灣殯葬制...

桃園花彩節金曲歌手、長榮交響樂跨界演出 活動延長1周

桃園花彩節今天起在大溪月眉休閒農業區登場，副市長王明鉅下午參加開幕活動，宣布活動加碼延長一周至11月16日，讓民眾有充裕...

冬季隱形殺手OUT！親子闖關拆解一氧化碳危機 口訣曝光超好記

桃市消防局第一救災救護大隊為防範秋冬季常見的一氧化碳中毒事件，三民分隊今在桃園區南門公園舉辦親子闖關宣導，將安全知識化為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。