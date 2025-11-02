全國冠軍！ 全國義消體技能交流活動竹市奪佳績

2025年全國義勇消防人員體技能交流活動，昨在苗栗縣體育場登場，全國共22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消齊聚，展開結合技術、體能與臨場應變的巔峰對決。新竹市義消總隊經8個月嚴格訓練，最終從激烈競爭中脫穎而出，奪下全國總成績冠軍，為竹市再添榮耀。

消防局指出，此次交流活動分為多個專業項目，包括火災搶救、車禍救援、繩索救援、救護技術及無人機運用等模擬實戰項目。竹市義消總隊在各項表現皆亮眼，奪下5項特優、2項優等佳績，展現救災應用實力與團隊協調的高水準表現。

消防局補充，未來將持續深化義消與消防員之間的協訓合作，推動更多專業技術交流，並導入無人機、通訊與資安等新興科技，全面提升救災效能。透過持續訓練與創新，落實「平時訓練如作戰、災時應變如常態」的精神，持續打造新竹市堅實的防災城市防線。

代理市長邱臣遠表示，這份榮耀的背後，是義消夥伴們長期堅持與努力的成果。自今年3月起，選手們利用工作與家庭以外的時間密集訓練，從體能強化、戰術模擬、戰技操作到心理調適，無一不全力以赴。無論酷暑或風雨，成員們皆以實戰標準自我要求，彼此扶持、相互激勵，最終以亮眼成績印證了汗水的價值。

邱臣遠說，這次能在全國交流活動中脫穎而出，是對長年努力最好的肯定。市府將持續提供完善的訓練資源與裝備更新，協助義消在救災現場以更安全、更高效的方式守護市民生命財產安全。