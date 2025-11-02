快訊

華航機隊／曾堅持不買波音747 華航當年如何回心轉意

粿粿疑買網軍證據瘋傳！狂PO洗白文 網抓包「千元買網軍」鐵證

日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全

泰安鄉重要道路苗62主線改善還要等一等 支線原鄉最後一段路將發包

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗62線落石頻傳，現場觸目心驚。圖／民眾提供
苗62線落石頻傳，現場觸目心驚。圖／民眾提供

備受期待苗栗縣泰安鄉苗62線南岸一次改善版本，及支線苗62之1原鄉「最後一哩路」工程，經費都超過10億元， 主線改善還要再等一等，支線最近終於決標，跨越大湖溪將興建全國最高橋墩，金門大橋承包商東丕營造公司得標。

縣議員劉美蘭認為苗62線颱風、春雨、梅雨時節，潛藏落石危機，但徹底改善只聞樓梯響，希望中央重視，打造原鄉安全回家的路，至於苗62之1線，不僅是泰安鄉北5村、南3村最直接便捷的交通，工程有助於農產品運輸，及觀光發展加分。

苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，還有溫泉區遊客主要進出道路，2年發生4起邊坡落石擊中7車，造成1死8傷，縣府2023年8月規畫總經費21億多元，爭取分期分段改善，歷經多次修正提報審議，公路局去年7月建議先進行邊坡管理分析改善評估。

縣府認為緩不濟急，今年9月改提經費20億多元的南岸一次改善版本，優先在4處高風險路段改善，爭取公路局納入生活圈計畫，公路局最近函復，苗62改善仍依道路邊坡管理分析改善評估計畫審查意見接續辦理。

至於苗62之1線連接泰安鄉前山、後山地區，及雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，目前僅餘大湖溪上游1.18公里未連通，縣府列管原鄉最後一哩路重大建設計畫推動，中央補助12.38億多元，地方配合2.18億餘元興建，工程最近決標。

縣府指出，苗62之1線未完成路段工程規畫總長702公尺，3跨連續預力混凝土箱型梁橋525公尺，5座橋墩及2座橋台，其中P3橋墩高達94公尺，將會是全國最高，工期1620個日曆天完工，由東丕營造得標。

苗62之1未完成路段工程最近決標，設計3跨距混凝土箱型梁橋，跨越大湖溪河谷，其中P3橋梁高達94公尺，將是全國最高。圖／苗栗縣政府提供
苗62之1未完成路段工程最近決標，設計3跨距混凝土箱型梁橋，跨越大湖溪河谷，其中P3橋梁高達94公尺，將是全國最高。圖／苗栗縣政府提供

落石 金門大橋 雪霸

延伸閱讀

管線汰換工程 苗栗縣苑裡鎮3里5日停水9個小時

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

侯友宜視察信義國小停車場工程 前瞻計畫28案已完成19案

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

相關新聞

竹市議長盃桌球賽 高虹安獲邀開球…地方解讀挺高

新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽昨登場，主辦活動的議長許修睿不只邀請停職中的市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，合照時高虹安也...

泰安鄉重要道路苗62主線改善還要等一等 支線原鄉最後一段路將發包

備受期待苗栗縣泰安鄉苗62線南岸一次改善版本，及支線苗62之1原鄉「最後一哩路」工程，經費都超過10億元， 主線改善還要...

管線汰換工程 苗栗縣苑裡鎮3里5日停水9個小時

台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理苑裡鎮舊社里新冠巷汰換管線工程，苑裡鎮舊社里、社苓里、泰田里5日上午9點至...

其人其事／日籍學生杉田佳世乃 通過台灣送行者檢定

苗栗縣仁德醫專生命關懷事業科學生杉田佳世乃來自日本東京，因感受到台灣「送別」文化與儀式充滿情感與溫度，開始接觸台灣殯葬制...

桃園花彩節金曲歌手、長榮交響樂跨界演出 活動延長1周

桃園花彩節今天起在大溪月眉休閒農業區登場，副市長王明鉅下午參加開幕活動，宣布活動加碼延長一周至11月16日，讓民眾有充裕...

冬季隱形殺手OUT！親子闖關拆解一氧化碳危機 口訣曝光超好記

桃市消防局第一救災救護大隊為防範秋冬季常見的一氧化碳中毒事件，三民分隊今在桃園區南門公園舉辦親子闖關宣導，將安全知識化為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。