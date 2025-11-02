泰安鄉重要道路苗62主線改善還要等一等 支線原鄉最後一段路將發包

備受期待苗栗縣泰安鄉苗62線南岸一次改善版本，及支線苗62之1原鄉「最後一哩路」工程，經費都超過10億元， 主線改善還要再等一等，支線最近終於決標，跨越大湖溪將興建全國最高橋墩，金門大橋承包商東丕營造公司得標。

縣議員劉美蘭認為苗62線颱風、春雨、梅雨時節，潛藏落石危機，但徹底改善只聞樓梯響，希望中央重視，打造原鄉安全回家的路，至於苗62之1線，不僅是泰安鄉北5村、南3村最直接便捷的交通，工程有助於農產品運輸，及觀光發展加分。

苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，還有溫泉區遊客主要進出道路，2年發生4起邊坡落石擊中7車，造成1死8傷，縣府2023年8月規畫總經費21億多元，爭取分期分段改善，歷經多次修正提報審議，公路局去年7月建議先進行邊坡管理分析改善評估。

縣府認為緩不濟急，今年9月改提經費20億多元的南岸一次改善版本，優先在4處高風險路段改善，爭取公路局納入生活圈計畫，公路局最近函復，苗62改善仍依道路邊坡管理分析改善評估計畫審查意見接續辦理。

至於苗62之1線連接泰安鄉前山、後山地區，及雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，目前僅餘大湖溪上游1.18公里未連通，縣府列管原鄉最後一哩路重大建設計畫推動，中央補助12.38億多元，地方配合2.18億餘元興建，工程最近決標。