竹市議長盃桌賽 高虹安獲邀開球 地方解讀挺高

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
首屆新竹市議長盃桌球錦標賽昨天在民富國小活動中心開賽，議長許修睿（左起）、市長高虹安、副議長余邦彥與代理市長邱臣遠4人同台。記者郭政芬／攝影
新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽昨登場，主辦活動的議長許修睿不只邀請停職中的市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，合照時高虹安也站「C位」成為全場焦點。地方解讀，國民黨主席鄭麗文剛喊竹市藍白合後，許修睿就邀高虹安擔任開球嘉賓，具有支持的意味。

鄭麗文日前拜會許修睿時，強調新竹市要延續「藍白合」的基調，未來布局絕對會尊重議長意見，讓許修睿成為藍白合的關鍵人物。許昨特邀高虹安以市長身分擔任開球嘉賓，備受政壇關注。

首屆議長盃桌球錦標賽吸引逾500人參加，涵蓋國小至長青組。昨天開幕儀式，許修睿與代理市長邱臣遠分別擔任主審、副主審，見證高虹安與余邦彥共同開球，為賽事揭開序幕。

高虹安有備而來，一身運動服、短褲裝扮，還自備球拍到場。高幽默笑稱，這時安排她和副議長「決鬥」，不是明智的決定，正值開議期，「贏副議長之後，總預算應不會被刪吧？」

邱臣遠說，竹市桌球代表隊在全運會奪下女子團體賽史上首面金牌，有賴於市長高虹安上任後推動「運動新竹」，成為運動國手的培訓之都。

地方政壇認為，高虹安在大罷免拿下逾12萬張不同意票，比當選市長票數還多，爭取連任信心大增。尤其昨天她在議長主場擔任開球嘉賓，合照時也站在正中間，左右兩側分別是國民黨籍正、副議長，釋出「參選到底」的訊號。

民眾黨新竹市黨部前主委李國璋說，高虹安涉詐助理費案二審仍在進行，他始終相信最終會還她清白，能順利回到市府持續為民服務，對結果保持樂觀。此次桌球賽由市議會主辦，開球時由議長與代理市長共同擔任評審，並陪同高虹安開球，帶有宣示的意味。

國民黨議會黨團總召陳慶齡說，竹市布局以「藍白合作」為優先方向，高虹安熱愛運動，無論是羽球或桌球都常參與，並不需要過度政治化解讀，高虹安的司法案在未確定前，應維持「無罪推定」原則；基本上，國民黨團與高虹安的互動良好，也支持她。

