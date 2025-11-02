其人其事／日籍學生杉田佳世乃 通過台灣送行者檢定

苗栗縣仁德醫專生命關懷事業科學生杉田佳世乃來自日本東京，因感受到台灣「送別」文化與儀式充滿情感與溫度，開始接觸台灣殯葬制度與生命教育，近日還通過「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。

校方指出，杉田佳世乃起初在台灣的大學研習針對台灣學習者的日語教育，因友人治喪而首次近距離接觸台灣喪葬文化，作為參禮者被深深打動了她，因而投入生命禮儀與異文化殯葬的學習領域。

杉田佳世乃說，日本的喪禮偏重靜謐與禮節；台灣的喪禮宗教色彩濃厚，在禮節之中表達哀傷，透過共感完成告別儀式，兩者有不同的致意方式。來到仁德醫專求學，自學台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與殯葬業者的校外實務實習，從遺體處置、靈堂設置到儀式協助等，逐一親身體驗。

兼任導師的助理教授王慧芬說，杉田總是以滿滿的熱情投入台灣殯葬領域，她證明了跨文化學習不只是挑戰，更是深入理解生命的實踐。

杉田說，喪禮服務丙級技術士技能檢定考試，是她在台灣學習旅程中的重要里程碑。「這不僅是專業能力的證明，也是我對台灣生命文化理解與敬意的象徵。」未來她希望推動日本與台灣在殯葬文化的交流與普及，以專業守護生命尊嚴的溫度帶給更多人。