聽新聞
0:00 / 0:00
其人其事／日籍學生杉田佳世乃 通過台灣送行者檢定
苗栗縣仁德醫專生命關懷事業科學生杉田佳世乃來自日本東京，因感受到台灣「送別」文化與儀式充滿情感與溫度，開始接觸台灣殯葬制度與生命教育，近日還通過「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。
校方指出，杉田佳世乃起初在台灣的大學研習針對台灣學習者的日語教育，因友人治喪而首次近距離接觸台灣喪葬文化，作為參禮者被深深打動了她，因而投入生命禮儀與異文化殯葬的學習領域。
杉田佳世乃說，日本的喪禮偏重靜謐與禮節；台灣的喪禮宗教色彩濃厚，在禮節之中表達哀傷，透過共感完成告別儀式，兩者有不同的致意方式。來到仁德醫專求學，自學台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與殯葬業者的校外實務實習，從遺體處置、靈堂設置到儀式協助等，逐一親身體驗。
兼任導師的助理教授王慧芬說，杉田總是以滿滿的熱情投入台灣殯葬領域，她證明了跨文化學習不只是挑戰，更是深入理解生命的實踐。
杉田說，喪禮服務丙級技術士技能檢定考試，是她在台灣學習旅程中的重要里程碑。「這不僅是專業能力的證明，也是我對台灣生命文化理解與敬意的象徵。」未來她希望推動日本與台灣在殯葬文化的交流與普及，以專業守護生命尊嚴的溫度帶給更多人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言