桃園花彩節金曲歌手、長榮交響樂跨界演出 活動延長1周

桃園花彩節今天起在大溪月眉休閒農業區登場，副市長王明鉅下午參加開幕活動，宣布活動加碼延長一周至11月16日，讓民眾有充裕時間欣賞花開美景。

王明鉅與貴賓一同主持啟動開幕儀式，並由偶像男團ARKis帶來熱力十足的迷你音樂會，金曲歌手許富凱與長榮交響樂團跨界演出。他說明今年花彩節以「花彩飛揚」為主題，農業局等單位別具巧思，融合大溪女兒帽子歌后鳳飛飛的經典音樂與形象，包括鳳飛飛的招牌特色帽子，在現場規畫超大帽子裝置藝術點綴13公頃花田，另外還有以鳳飛飛經典金曲為靈感的「好好愛我」、「我是一片雲」和「追夢帽廊」等裝置，同時慶祝樂天桃猿摘下中職總冠軍，加碼裝置藝術吉祥物Rocky與球隊棒球帽。

王明鉅說，花彩節開幕前2周天氣不佳多日豪雨影響花開，預估花期稍微延後，為回應地方及遊客期望，原定9日閉幕的花彩節，將閉幕不閉園，持續開放到16日，讓民眾自由參觀。

農業局長陳冠義表示，桃園花彩節已成為大溪秋季指標性的花卉活動，今年結合了7大主題裝置藝術十分吸睛，除了靜態活動外，今年更首創花田音樂會，金曲歌王許富凱、蕭煌奇搭配長榮交響樂團演出鳳飛飛金曲，吸引不少歌迷早早到場卡位。而當地除了大家熟知的大溪老街，月眉休閒農業區內還有山豬湖、落羽松等景點，園區內也有受歡迎的田中央義式冰淇淋、韭菜盒等美食，加上現場美食攤位香氣四溢，現場亦有攤商販售鳳飛飛帽，與活動主題十分契合。

詳細活動資訊請鎖定桃園花彩節臉書粉絲專頁、大溪區月眉休閒農業區臉書粉絲專頁及桃園好農臉書粉絲專頁。

市議員李柏坊、農業局長陳冠義、文化局長邱正生、大溪區長徐景揚、大溪警分局長徐章哲、大溪區里長聯誼會會長（月眉里長）黃文中與所有大溪區里長、月眉休閒農業發展協會榮譽理事長李汪根、理事長李洋銘都出席開幕式。