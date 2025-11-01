冬季隱形殺手OUT！親子闖關拆解一氧化碳危機 口訣曝光超好記

桃市消防局第一救災救護大隊為防範秋冬季常見的一氧化碳中毒事件，三民分隊今在桃園區南門公園舉辦親子闖關宣導，將安全知識化為趣味挑戰，讓孩子玩中學、家長學中做，尤其防災口訣「通風做好沒煩惱、一氧化碳不來擾」超好記，成功扎根防災教育。

三民分隊長黃柏豪說明，氣候逐漸轉涼甚至變冷，也是一氧化碳中毒、火災等風險較高季節，為此以「通風做好沒煩惱、一氧化碳不來擾」宣導主軸，結合遊戲化學習與情境模擬，設置包括「報案模擬」、「防災拼圖」、「華容道挑戰」等五大闖關關卡。

活動現場打造繽紛球池與互動體驗區，成功吸引親子家庭目光並參與，有效提升孩童的專注力，透過角色扮演與實際操作，學習如何辨識中毒徵兆、報案求助與防範危機，達到「看得懂、做得到、記得住」的教育目標。

黃柏豪提醒，天氣轉冷，家戶使用瓦斯熱水器或燃氣設備應保持環境通風良好、避免在密閉空間內使用，以防一氧化碳積聚中毒。他強調「讓孩子從遊戲中建立安全意識，就是最有效的防災教育。」

今天的活動不僅提升家戶防災意識，也讓「安全」成為全家共通語言，為社區打造更有防護力的生活環境。