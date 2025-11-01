快訊

鄭麗文就任黨主席 藍4都首長僅蔣萬安出席…她揭私下互動

獨／資深歌王自曝脾氣差「喝醉連余天都打」 認了與兒子斷聯10年

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

樂天桃猿封王遊行2日登場 桃警啟動交通管制措施

中央社／ 桃園1日電
桃園市警察局1日表示，「2025年中華職棒總冠軍封王遊行」2日下午即將登場，以桃園棒球場為起點展開遊行，屆時沿線將實施交管及人車分流措施，呼籲用路人提早改道。圖／中央社（桃園市警局交通警察大隊提供）
桃園市警察局1日表示，「2025年中華職棒總冠軍封王遊行」2日下午即將登場，以桃園棒球場為起點展開遊行，屆時沿線將實施交管及人車分流措施，呼籲用路人提早改道。圖／中央社（桃園市警局交通警察大隊提供）

桃園市政府警察局今天表示，「2025年中華職棒總冠軍封王遊行」2日下午登場，將以桃園棒球場為起點展開約24.2公里的遊行，遊行沿線進行交管及人車分流措施，呼籲民眾提早改道。

桃園市警局交通警察大隊發布新聞稿表示，封王遊行將於2日下午1時至3時盛大登場，冠軍球隊樂天桃猿將以桃園棒球場為起點展開封王遊行，全程約24.2公里，預計吸引大批球迷熱情參與。桃園市警局為維護交通秩序與活動順利進行，將於遊行沿線實施交通管制與人車分流措施，呼籲民眾提早改道並遵守警方指揮。

市警局說，遊行隊伍包含25輛吉普車、遊覽車2輛及宣傳車2輛，沿途行經中豐北路、中央西路、新生路、元化路、延平路、中華路、龍安街、大興西路、經國路、春日路、三民路、復興路及縣府路等主要幹道，並途經銀河廣場、仁海宮、桃園市立巨蛋體育館、田徑場、慈護宮與市府廣場等人潮聚集熱點。

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振指出，警方將視人潮及車流狀況，機動調整交通號誌，並加強疏導車多路段，建議民眾提前改道行駛。由於遊行當日預期有民眾於沿線觀禮或拍照，請行人務必遵守交通號誌，勿跨越、勿闖紅燈或於車道間穿越，並請家長緊握孩童，避免因推擠或爭相觀賞造成意外，行經遊行隊伍周邊的駕駛人應減速慢行、禮讓行人，切勿爭道、違規超車或臨時停放，以確保所有參與者與觀禮民眾的安全。

桃園 警察 棒球場 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／樂天桃猿封王！遊行簽名會周日午後登場 一圖看懂行經路線

公告明年武陵農場櫻花季2月訂房及交通管制 11月1日開放訂房

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

泰籍女子觀光名義來台當車手 桃警機場攔截出境前逮捕

相關新聞

桃園表揚醫護藥長照員 張善政：百億蓋市醫拚明年動工

桃園市今日表揚優良醫師、醫事、藥事及長照人員，市長張善政頒獎並肯定大家的付出，強調市府能推動良好的醫療環境，背後都有醫師...

影／全國義消體技能交流及T-CERT競賽苗栗登場 34輛報廢車隨便切

全國義勇消防人員體技能交流及全國T-CERT競技大賽上午在苗栗縣立體育場熱鬧開幕，全國各縣市義消隊伍及民間自主警急應變隊...

桃園觀基會受邀赴日參加「石垣島祭」 茄芷袋吸睛詢問度高

桃園市觀光發展基金會推廣城市魅力與特色，今受邀赴日參加「石垣島祭」，展場特別安排二胡演奏台灣音樂家鄧雨賢的經典名曲「望春...

桃園青年設計展國際論壇 張善政雙語致詞：讓城市更典雅、好看

桃園市長張善政今天上午出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」開幕，肯定今年有更多的青年團隊作品參展，希望透設計與創...

香山濕地藝術季倒數至11月9日 5台法藝術家以大自然為靈感創作

2025香山濕地藝術季「海來說 Once Upon a Time」，邀請5組來自台灣與法國的藝術團隊，以當地元素為靈感，...

竹市議長盃桌球賽首登場 高虹安受邀...短褲裝到場開球

新竹市議長盃桌球錦標賽首屆今天在民富國小活動中心開賽，議長許修睿邀請停職中的新竹市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，高笑稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。