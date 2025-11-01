樂天桃猿封王遊行2日登場 桃警啟動交通管制措施

桃園市政府警察局今天表示，「2025年中華職棒總冠軍封王遊行」2日下午登場，將以桃園棒球場為起點展開約24.2公里的遊行，遊行沿線進行交管及人車分流措施，呼籲民眾提早改道。

桃園市警局交通警察大隊發布新聞稿表示，封王遊行將於2日下午1時至3時盛大登場，冠軍球隊樂天桃猿將以桃園棒球場為起點展開封王遊行，全程約24.2公里，預計吸引大批球迷熱情參與。桃園市警局為維護交通秩序與活動順利進行，將於遊行沿線實施交通管制與人車分流措施，呼籲民眾提早改道並遵守警方指揮。

市警局說，遊行隊伍包含25輛吉普車、遊覽車2輛及宣傳車2輛，沿途行經中豐北路、中央西路、新生路、元化路、延平路、中華路、龍安街、大興西路、經國路、春日路、三民路、復興路及縣府路等主要幹道，並途經銀河廣場、仁海宮、桃園市立巨蛋體育館、田徑場、慈護宮與市府廣場等人潮聚集熱點。

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振指出，警方將視人潮及車流狀況，機動調整交通號誌，並加強疏導車多路段，建議民眾提前改道行駛。由於遊行當日預期有民眾於沿線觀禮或拍照，請行人務必遵守交通號誌，勿跨越、勿闖紅燈或於車道間穿越，並請家長緊握孩童，避免因推擠或爭相觀賞造成意外，行經遊行隊伍周邊的駕駛人應減速慢行、禮讓行人，切勿爭道、違規超車或臨時停放，以確保所有參與者與觀禮民眾的安全。