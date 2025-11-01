竹北米糧推廣活動登場 親子攜手認識米食文化

新竹縣竹北市農會今、明2天舉辦「國產米糧創新行銷推廣活動」，現場設有米食小學堂、DIY體驗及農特產展售會，除推廣在地好米，也呼籲民眾重視非洲豬瘟問題、減少廚餘。

竹北市農會表示，此次活動包含米食小學堂、米食DIY體驗、米食創意料理比賽、在地農特產品展售會及抽獎活動等，希望透過多元方式，加深民眾對國產米糧的認識，並傳承米食文化。

新竹縣副縣長陳見賢致詞表示，竹北市產出的米品質優良，獲獎無數，竹北市農會協助農民，推廣新竹縣在地農產及美食，縣府會全力協助農會發展。

新竹縣政府農業處提供新聞資料指出，竹北市土壤質地優良、氣候溫和，為新竹縣的良質米產區，114年1、2期稻作種植面積約1635公頃，曾多次獲得全國十大經典好米、稻米達人冠軍賽冠軍等殊榮。

農業處表示，因應農地環境及國人飲食習慣改變，竹北市農會近年輔導農民栽培優良水稻及特色品種，並配合大糧倉計畫，推廣種植大豆、黑豆及地瓜等雜糧作物，致力將米糧及加工品發展為地方特色產品。