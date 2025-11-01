快訊

桃園表揚醫護藥長照員 張善政：百億蓋市醫拚明年動工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加醫師、醫事、藥事、長照人員表揚。記者鄭國樑／攝影
張善政參加醫師、醫事、藥事、長照人員表揚。記者鄭國樑／攝影

桃園市今日表揚優良醫師、醫事、藥事及長照人員，市長張善政頒獎並肯定大家的付出，強調市府能推動良好的醫療環境，背後都有醫師等各種團隊的支持，才可以順利上路，未來要投入百億元興建市立醫院，光有硬體沒有用，需要大家繼續支持，讓桃園的醫療環境迎頭趕上，而且名列前茅。

張善政強調，表揚大會絕對不是形式，是市政府與民意代表打從心底對所有醫師、醫事、藥事、長照人員的感激。推動良好的醫療環境是很重要的施政面向，市府3年前開始推動低劑量肺癌篩檢，與提供孕婦產前、產後需要的醫療服務；還有最近成立全台灣第一座婦幼衛生所，與昨天啟用的電腦斷層掃瞄行動車，背後都有醫師、醫事、藥事、長照團隊的支持，才可以順利上路，尤其是低劑量肺癌篩檢，希望今年底篩檢累計人數可以突破7萬人，這是國內少見的創舉。

張善政說，醫師、醫事和藥事、長照人員犧牲自己休閒、家庭時間，幫助市政府執行醫療服務政策，讓桃園市在六都醫療滿意度一直名列前茅，大家真的是勞苦功高，非常感謝大家的付出，往後還有許多工作要仰仗大家，包括市立醫院選址確定後，已進入建築規畫設計，拚看明年能不能動工。

張善政說，桃園是唯一沒有市立醫院的直轄市，市立醫院這項大計畫啟動後，代表桃園市的醫療工作會往前邁大步，預估會在這項醫療政策投資百億元。不過光有硬體沒有用，還要有軟體回歸專業，也就是需要在場的醫師等4大團體繼續支持，桃園市的醫療環境一定可以迎頭趕上，而且要名列前茅，這些都需要醫師、醫事、藥事、長照團隊好伙伴的支持。

衛生局表示，今天表揚151名專業領域的優秀人員與團體，他們為提升醫護品質不懈努力，守護市民健康。桃園市目前有超過1萬5千名執業醫事人員，及超過8千名長照人員，他們辛苦付出，在不同階段發揮關鍵專業與合作，形成完整的照護網絡，始終以堅定的信念，陪伴病患走過生命中最艱難時刻，展現出令人敬佩的堅韌與使命感。

衛生局指出，依據中央健康保險署統計資料，桃園市2023年門急住診合計就診人次高達6510萬人次，可見醫療人員在守護健康路上扮演舉足輕重的角色，在臨床照護、社區服務、公共衛生、長期照護等領域用行動詮釋了責任與使命，讓桃園成為堅韌的健康城市。

衛生局舉例，在醫療專業領域，急診室就如戰場、分秒必爭，醫護人員堅守崗位，以專業與耐心迎接每一個挑戰，無論是晝夜輪轉的班次，還是超乎想像的工作壓力，他們選擇肩負責任守護生命，讓患者在危急中有希望，醫護不止於專業，更是生命的守護者。

另外，在早期療育方面，是為了支持0到6歲孩子的全面發展，需要醫師的專業評估、物理治療師陪伴孩子練習動作、職能治療師引導手眼協調與生活技能、語言治療師耐心訓練表達與理解、心理師溫柔傾聽情緒的波動，他們專注、堅持、用心，將希望化為一步步具體的進展，跨專業的團隊守護，陪伴孩子綻放未來。再者，長照服務提供日常照顧、健康管理與醫療協助，透過長照人員的一連串接力守護，讓病患及家屬的復原之路不孤單，讓生活步入正軌，回復本來的樣貌，長照不只是照護，更是陪伴生命走下去的力量。

張善政（左）與衛生局長賈蔚（右）表揚優秀醫師、醫事、藥事、長照從業人員。記者鄭國樑／攝影
張善政（左）與衛生局長賈蔚（右）表揚優秀醫師、醫事、藥事、長照從業人員。記者鄭國樑／攝影

長照 桃園 醫師 張善政 衛生局

相關新聞

桃園表揚醫護藥長照員 張善政：百億蓋市醫拚明年動工

桃園市今日表揚優良醫師、醫事、藥事及長照人員，市長張善政頒獎並肯定大家的付出，強調市府能推動良好的醫療環境，背後都有醫師...

影／全國義消體技能交流及T-CERT競賽苗栗登場 34輛報廢車隨便切

全國義勇消防人員體技能交流及全國T-CERT競技大賽上午在苗栗縣立體育場熱鬧開幕，全國各縣市義消隊伍及民間自主警急應變隊...

桃園觀基會受邀赴日參加「石垣島祭」 茄芷袋吸睛詢問度高

桃園市觀光發展基金會推廣城市魅力與特色，今受邀赴日參加「石垣島祭」，展場特別安排二胡演奏台灣音樂家鄧雨賢的經典名曲「望春...

桃園青年設計展國際論壇 張善政雙語致詞：讓城市更典雅、好看

桃園市長張善政今天上午出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」開幕，肯定今年有更多的青年團隊作品參展，希望透設計與創...

香山濕地藝術季倒數至11月9日 5台法藝術家以大自然為靈感創作

2025香山濕地藝術季「海來說 Once Upon a Time」，邀請5組來自台灣與法國的藝術團隊，以當地元素為靈感，...

竹市議長盃桌球賽首登場 高虹安受邀...短褲裝到場開球

新竹市議長盃桌球錦標賽首屆今天在民富國小活動中心開賽，議長許修睿邀請停職中的新竹市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，高笑稱...

