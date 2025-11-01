快訊

影／全國義消體技能交流及T-CERT競賽苗栗登場 34輛報廢車隨便切

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國義勇消防人員體技能交流及全國T-CERT競技大賽上午在苗栗縣立體育場熱鬧開幕，參賽隊伍展開各項救災救難競技。記者胡蓬生／攝影
全國義勇消防人員體技能交流及全國T-CERT競技大賽上午在苗栗縣立體育場熱鬧開幕，全國各縣市義消隊伍及民間自主警急應變隊、大會工作人員近2000人參與，展開各項精彩又刺激的救災技能競賽，內政部長劉世芳強調一年365天，不管那裡有災難或需要救援的現場都可看見打火兄弟姊妹的身影，值得大家給自己一個掌聲。

這次競賽有來自各縣市20多隊148組共1757名選手，體技能項目有火災搶救、車禍救援、繩索救援、無人機操作及救護技術等5項專業技能項目，T-CERT競賽項目有空間辨識、輕型救援、基礎救護3項，展現各地選手長期訓練的成果。由於比賽項目相當多，估計要到傍晚才能結束所有賽程。

劉世芳、苗栗縣長鍾東錦、消防署長蕭煥章、各縣市義消總隊長多人參加開幕式，眾人並校閱參賽隊伍，與各縣市隊伍熱情歡呼合影，士氣高昂。

苗栗縣消防局表示，每兩年一次的義消競技大會2年前改制辦理，第一屆由消防署主辦，苗栗是第一個接辦的縣市，義消5個競賽項目都透過情境方式，展示消防救災的技能，各地義消人員可藉競技交流、教學相長，共同提升救災救難技能。這次競賽的車禍救援、緊急救護等項目，會場特別準備了34輛報廢汽車，包括營救受困車內人員、防止起火等讓競賽過程更逼真，未來能在真實救災現場充分發揮。

此外，台灣民間自主緊急應變隊伍（T-CERT）去年在內政部推動下，共成立90支隊伍，期盼T-CERT隊伍在發生災害時，能發揮 民間初期自救的效力，今年各縣市共推派16隊參加，不僅可促進各隊間的交流與學習，也期盼精進基礎防災救災能力，達到強化台灣社會防災韌性的目標。

全國義勇消防人員體技能交流及全國T-CERT競技大賽上午在苗栗縣立體育場熱鬧開場，車禍救援項目動用了34輛報廢汽車。記者胡蓬生／攝影
