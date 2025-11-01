桃園觀基會受邀赴日參加「石垣島祭」 茄芷袋吸睛詢問度高

桃園市觀光發展基金會推廣城市魅力與特色，今受邀赴日參加「石垣島祭」，展場特別安排二胡演奏台灣音樂家鄧雨賢的經典名曲「望春風」和「雨夜花」，讓不少人聽得如癡如醉，而台灣特色「茄芷袋」更受民眾歡迎。

桃園市觀光旅遊局指出，日本石垣市觀光交流協會第61回「石垣島祭」今明2天登場，觀基會應邀參加「友好親善都市展覽活動」，除向民眾介紹桃園城市魅力與觀光特色，也延續雙方去年簽屬MOU的合作內容，進一步促進雙方交流。

觀旅局表示，桃園觀基會與石垣市觀光交流協會去年簽署觀光戰略夥伴合作備忘錄後，除了活動交流，在取得相關國際認證方面也有互動。北橫正在推暗空場域認證，有特別向已取得暗空保護區認證的石垣市請益。