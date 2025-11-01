桃園青年設計展國際論壇 張善政雙語致詞：讓城市更典雅、好看

桃園市長張善政今天上午出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」開幕，肯定今年有更多的青年團隊作品參展，希望透設計與創意，讓城市更顯典雅、好看 。

設計展與論壇在桃園會展中心舉行，張善政用國語、英語致詞，說明今年是第二年辦青年設計展與國際論壇，主題是桃園美學，與「創世奇點：從達文西到自主AI」，很高興今天看見這麼多青年團隊、上百件作品參與。市府兩年前就開始推動城市美學，希望透過好的設計與創意，無論舊或新的市容都能更典雅、更好看。

張善政指出，青年局的責任是搭建青年與市府的橋梁，因為年青人的創意最珍貴，也是市府最需求的，透過橋梁國際展、論壇激發創意，這些創意絕對可以用在桃園的城市美學。另外，青年局結合青年創意投入市容設計多年，今天的不只是成果展，也有國際學者帶來作品和演講，藉此激發年輕人的創意，有更多的作品擴展應用到城市美學。

今年國際展區作品前衛且具實驗精神，例如紐西蘭藝術家 Rewa Wright 的「物種之間（ Between Species）」作品，透過互動裝置將植物重新定位為積極的共同作曲者，邀請觀眾進入跨物種的感知場域 。

國內學子也展現亮眼創意，例如新興高中的 「情緒燈」將情感轉化為可視化作品，武陵高中的 「拍拍樂」專為長者設計，中原大學的 「互動牆面研究—於牆的對話」結合模組化感測與 3D 列印技術 ，探索建築與科技融合的新可能，讓牆面成為能與人互動、感知環境、啟發想像的媒介。

來自美國麻省理工學院媒體實驗室的助理教授Behnaz Farahi，以 「關鍵物質：AI、情感與設計未來」專題演講，分享 AI、情感與設計的交會與未來發展。她從神經科學 、認知哲學 、運算設計及女性主義等角度出發，提出以同理心、關懷與自主性為核心的新設計典範，探討材質如何被賦予智能與仿生行為，進而與人類情感連結。紐西蘭學者 Rewa Wright 則以 「智慧之後的設計：當人工智慧在設計時，誰在設計？」為題，探討生成性系統如何以異質的方式思考與行動，挑戰人類與 AI 的共創邊界。