香山濕地藝術季倒數至11月9日 5台法藝術家以大自然為靈感創作

2025香山濕地藝術季「海來說 Once Upon a Time」，邀請5組來自台灣與法國的藝術團隊，以當地元素為靈感，分別創作5件作品。展覽自10月9日展出隨著展期即將進入尾聲，代理市長邱臣遠邀請民眾把握機會，在11月9日展期結束前到香山聆聽濕地的故事與溫度。

邱臣遠表示，此次藝術季以「海來說 Once Upon a Time」為主題，邀請台灣與法國的藝術家李蕢至、吳修銘、謝佑承、吳騏、余白(Hubert Kilian)，以專業的創作語言述說他們眼中的香山。藝術家們以潮汐、濕地與居民記憶為靈感，從竹子與蚵殼構築的裝置到聲音體驗，串聯展覽、工作坊與社區參與，展現海岸地景與人文記憶的多層對話。

邱臣遠指出，這場藝術季不只是展覽，而是一場人與自然共同的對話，濕地不再只是被觀賞的風景，而是一個有呼吸、有情緒的生命場域。

產發處分享，藝術家李蕢至經歷了2周酷暑、海風與潮水洗禮，在海山漁港泥灘地完成大型竹構與蚵殼裝置作品「潮與巢(Tide and Nest) 」；藝術家吳修銘則在香山濕地錄製清晨夕照、自然以及聚落居民聲響，放在海邊撿拾的漂流浮球裡，費時多日完成「漂浮在海上的故事」創作，讓來到海山漁港的旅人聽聽香山的聲音詩。

產發處說明，藝術家謝佑承在賞蟹步道上創作「裁判椅」，以海是世界上最公平的直線為構想，邀請民眾登上椅子，以不同的觀看視角，開啟一場身體與感知的對話；藝術家吳騏則用插畫風，改造香山濕地海洋保育教育中心前的水泥製公共座椅「候」。