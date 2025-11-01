竹市議長盃桌球賽首登場 高虹安受邀...短褲裝到場開球

新竹市議長盃桌球錦標賽首屆今天在民富國小活動中心開賽，議長許修睿邀請停職中的新竹市長高虹安與副議長余邦彥共同開球，高笑稱「如果贏了副議長，總預算應該不會被刪吧？」此外，許修睿與代理市長邱臣遠當評審、副評審，許修睿表示，這是首次舉辦議長盃桌球賽，希望選手在競技之餘，也能享受運動的樂趣。

外界關注2026年新竹市長選舉，國民黨主席鄭麗文日前拜會許修睿時，鄭麗文受訪表示，希望新竹市一定是要延續「藍白合」的基調，強調未來布局絕對會尊重議長意見。許修睿今天在第一屆新竹市議長盃桌球賽，主場特邀高虹安以市長的身分擔任開球嘉賓，高虹安的亮相在國民黨主席談及「竹市藍白合」後，備受關注。

許修睿致詞時表示，新竹桌球風氣盛行，今年竹市桌球代表隊在9月全運會奪下女子團體賽史上首面金牌。因此，首屆新竹市議長盃桌球賽與經驗豐富的桌球委員會合作，報名一開放即秒殺，共逾500人參加，分為7組，從國小到長青組皆可同場切磋、交流。

高虹安致詞說，很榮幸收議長邀請來開球，她昨天有打聽余邦彥副議長的球技，她今天有備而來，應該是唯一站在貴賓席上，穿短褲、運動服自拍球拍到現場。高笑稱，這時安排她和副議長絕對決鬥「不是明智的決定」，因為現在正值議會開議期間，贏了副議長之後，總預算應該不會被刪吧？