新竹市建案開挖鄰宅傾斜 建商：鑑定鄰損會賠償
新竹市東大路四段一處地上15層的新建大樓近日開挖地下3層地下室，造成基地旁道路地層下陷、周邊民宅傾斜，經緊急低壓灌漿後穩定。市府昨初判下陷原因為地下水位較高，且屬砂質地層並受海水潮汐影響，已安置25名居民，要求建商停工並對受損鄰房負責。
市府指出，該工地為富宇建設申請興建的「天闊建案」，規畫地下3層、地上15層大樓，約201戶，目前一期工程已完成約15層樓高度，二期地下室開挖深度約13公尺，接近完成階段。未料因工區周邊地下水位偏高，湧水現象持續發生，並夾帶大量砂土，近日出現地層下陷。
受害居民說，該區多為浙江大陳島居民後裔，房屋有近50年歷史，約2、3個月前就發現地面異常下陷，前幾天下陷深度更達70、80公分，家中牆面、地板與浴室磁磚皆出現新裂痕；建商雖承諾修補，但他仍憂心房屋結構受損，盼市府與建商盡快處理。
建商回應，因南寮地區屬於砂質地形，進行地下室壁壘樁工程時，在開挖時就採漸進式處理，若發現出土時有漏水，就用低壓灌漿方式止水。每月都做透地雷達檢查，只要檢查到空洞就會補實，目前持續用透地雷達進行民宅傾斜鑑定，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。
新竹市政府都發處指出，已請建築師公會針對建案工地臨東大路四段巷弄側的建築物，進行結構安全初步檢測，並透過透地雷達檢視路面沉陷狀況。市府會請廠商針對受損的建物賠償負責。
代理市長邱臣遠說，目前已安置21戶、25名災民入住旅館，包含消防局、都發局、新竹市建築師公會等單位都進駐現場前進指揮所，執行全天候監控與安全警戒。
