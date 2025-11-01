聽新聞
0:00 / 0:00

手機免解鎖進站 桃捷明年跟進中捷

聯合報／ 記者朱冠諭陳敬丰／連線報導
桃捷表示，最快明年底將開放Apple Pay「ECP快速模式」，讓iPhone使用者不需解鎖就可刷卡進站。圖／桃捷公司提供
桃捷表示，最快明年底將開放Apple Pay「ECP快速模式」，讓iPhone使用者不需解鎖就可刷卡進站。圖／桃捷公司提供

台中捷運上月23日推出全台首個Apple Pay快速交通卡功能，不用解鎖手機就能進站，大幅提升通勤族便利性。由於桃園機場捷運雖開放多元支付，但民代發現還是得下載App才能進出閘門，要求盡速改善，桃捷昨回應，配合綠線通車，預計明年底推出免解鎖快速過閘服務。

台中捷運目前推出多元支付系統包含LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、TWQR乘車碼掃碼功能等，上月首創推出的Apple Pay快速交通卡服務，還引發網路熱議。中市交通局說明，快速交通卡不用喚醒或解鎖裝置，只要將iPhone或Apple Watch靠近閘門，就可快速通行。

桃園捷運同樣推動多元支付，讓民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但市議員黃敬平昨質詢表示，現階段操作仍須民眾下載「悠遊付 Easy Wallet」App，並在App內開啟「嗶乘車」功能後感應進出，如「脫褲子放屁、為德不卒」，呼籲比照「黑屏進站」機制，直接能用手機感應搭車。

市議員林政賢也提到，台中捷運10月啟用ApplePay「快速交通卡」服務，「桃園是國門之都，旅客與通勤族眾多」，籲桃捷公司也應盡速導入。

桃捷總經理莊英震說，已進行相關招標作業，後續將擴充機場線行動支付前台閘門數量，並將蘋果手機最新免解鎖快速過閘功能也納入開發行列，配合捷運綠線工程預計明年底完成，屆時民眾即可享有相同的便利體驗，不論手機系統皆可使用，也不再需要下載額外應用程式。

延伸閱讀

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

拚建設！桃園永續債券還有48億元額度 財政局：盼年底前發行完畢

膠鞋卡手扶梯釀跌傷 中捷：緊急時刻快按「紅色蘑菇頭」

相關新聞

竹市建案挖地下室致民宅傾斜 工地北側3、4排居民可返家

新竹市東大路四段一處15層新建大樓，因開挖地下室，造成基地旁道路下陷、周邊民宅傾斜。新竹市建築師公會針對周邊建物結構安全...

新竹市建案開挖鄰宅傾斜 建商：鑑定鄰損會賠償

新竹市東大路四段一處地上15層的新建大樓近日開挖地下3層地下室，造成基地旁道路地層下陷、周邊民宅傾斜，經緊急低壓灌漿後穩...

手機免解鎖進站 桃捷明年跟進中捷

台中捷運上月23日推出全台首個Apple Pay快速交通卡功能，不用解鎖手機就能進站，大幅提升通勤族便利性。由於桃園機場...

桃捷離職率近1成 民代憂影響明年綠線營運

桃園、台中捷運近年員工離職、人力情形受關注。桃市議員昨質詢要求桃捷加強留才，尤其首條自辦的捷運綠線預計明年底通車，仍欠近...

竹市建案挖地下室民宅傾斜 這原因地層下陷…居民連夜撤離

新竹市東大路四段一處地上15層的新建大樓，因開挖地下3層地下室，造成基地旁道路地層下陷、周邊民宅傾斜，經緊急低壓灌漿，目...

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

桃園捷運推動多元支付，讓民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但民代質疑，實際操作仍須民眾下載App，程序繁瑣、名不副實，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。