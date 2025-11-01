手機免解鎖進站 桃捷明年跟進中捷

台中捷運上月23日推出全台首個Apple Pay快速交通卡功能，不用解鎖手機就能進站，大幅提升通勤族便利性。由於桃園機場捷運雖開放多元支付，但民代發現還是得下載App才能進出閘門，要求盡速改善，桃捷昨回應，配合綠線通車，預計明年底推出免解鎖快速過閘服務。

台中捷運目前推出多元支付系統包含LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、TWQR乘車碼掃碼功能等，上月首創推出的Apple Pay快速交通卡服務，還引發網路熱議。中市交通局說明，快速交通卡不用喚醒或解鎖裝置，只要將iPhone或Apple Watch靠近閘門，就可快速通行。

桃園捷運同樣推動多元支付，讓民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但市議員黃敬平昨質詢表示，現階段操作仍須民眾下載「悠遊付 Easy Wallet」App，並在App內開啟「嗶乘車」功能後感應進出，如「脫褲子放屁、為德不卒」，呼籲比照「黑屏進站」機制，直接能用手機感應搭車。

市議員林政賢也提到，台中捷運10月啟用ApplePay「快速交通卡」服務，「桃園是國門之都，旅客與通勤族眾多」，籲桃捷公司也應盡速導入。

桃捷總經理莊英震說，已進行相關招標作業，後續將擴充機場線行動支付前台閘門數量，並將蘋果手機最新免解鎖快速過閘功能也納入開發行列，配合捷運綠線工程預計明年底完成，屆時民眾即可享有相同的便利體驗，不論手機系統皆可使用，也不再需要下載額外應用程式。