竹市建案挖地下室致民宅傾斜 工地北側3、4排居民可返家

新竹市東大路四段一處15層新建大樓，因開挖地下室，造成基地旁道路下陷、周邊民宅傾斜。新竹市建築師公會針對周邊建物結構安全初步勘查，判定位於工地北側第3、第4排建物目前無疑慮，住戶可返回居住；大地技師公會也完成鄰地巷弄透地雷達檢測，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。

新竹市政府指出，市府已於鄰近工地東大路四段111巷至117巷區域，規畫每2小時監測，除原設於第2排的觀測點外，再增設第3排觀測點，並於住戶第3、第4排加裝建築物傾斜監測儀，強化監測密度與安全警示，若監測儀器曲線圖出現異常變化，工地及應變中心將啟動應變處置，確保周邊環境安全。

新竹市都發處表示，新竹市建築師公會已針對周邊建築物結構安全進行初步勘查，結果判定位於工地北側第3、第4排的建築物目前無安全疑慮。另於大地技師公會已完成鄰地巷弄透地雷達報告，結果顯示，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。

都發處說明，綜合各方專業評估，現場指揮官判定除117巷24號（集會所）、117巷23號、115巷24號、115巷23號、113巷26號、113巷24號、113巷23號、113巷23之1號及111巷24號外，其餘位於工地側第3、第4排以後之住戶可返回居住；但若現地監測數據出現變化，仍須依照現場人員指示，配合緊急疏散。