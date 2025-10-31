快訊

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

等快10分鐘…板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」：公理終會到來

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市建案挖地下室致民宅傾斜 工地北側3、4排居民可返家

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市建築師公會已針對周邊建築物結構安全進行初步勘查，結果判定位於工地北側第3、第4排的建築物目前無安全疑慮。圖／新竹市政府提供
新竹市建築師公會已針對周邊建築物結構安全進行初步勘查，結果判定位於工地北側第3、第4排的建築物目前無安全疑慮。圖／新竹市政府提供

新竹市東大路四段一處15層新建大樓，因開挖地下室，造成基地旁道路下陷、周邊民宅傾斜。新竹市建築師公會針對周邊建物結構安全初步勘查，判定位於工地北側第3、第4排建物目前無疑慮，住戶可返回居住；大地技師公會也完成鄰地巷弄透地雷達檢測，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。

新竹市政府指出，市府已於鄰近工地東大路四段111巷至117巷區域，規畫每2小時監測，除原設於第2排的觀測點外，再增設第3排觀測點，並於住戶第3、第4排加裝建築物傾斜監測儀，強化監測密度與安全警示，若監測儀器曲線圖出現異常變化，工地及應變中心將啟動應變處置，確保周邊環境安全。

新竹市都發處表示，新竹市建築師公會已針對周邊建築物結構安全進行初步勘查，結果判定位於工地北側第3、第4排的建築物目前無安全疑慮。另於大地技師公會已完成鄰地巷弄透地雷達報告，結果顯示，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。

都發處說明，綜合各方專業評估，現場指揮官判定除117巷24號（集會所）、117巷23號、115巷24號、115巷23號、113巷26號、113巷24號、113巷23號、113巷23之1號及111巷24號外，其餘位於工地側第3、第4排以後之住戶可返回居住；但若現地監測數據出現變化，仍須依照現場人員指示，配合緊急疏散。

建築師 新竹 住戶

延伸閱讀

竹市建案挖地下室民宅傾斜 這原因地層下陷…居民連夜撤離

竹市光復中學化汗水為愛心 1338名師生開跑募得17萬善款

竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

竹市光復路瓦斯外洩逾1年！議員批離譜 市府限中油11月修好

相關新聞

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

桃園捷運推動多元支付，讓民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但民代質疑，實際操作仍須民眾下載App，程序繁瑣、名不副實，...

桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

桃園市首條自辦的捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃園捷運公司評估需招募347名員工，目前只有找到49人，多名民代擔憂人力...

竹市建案挖地下室民宅傾斜 這原因地層下陷…居民連夜撤離

新竹市東大路四段一處地上15層的新建大樓，因開挖地下3層地下室，造成基地旁道路地層下陷、周邊民宅傾斜，經緊急低壓灌漿，目...

竹市建案挖地下室致民宅傾斜 工地北側3、4排居民可返家

新竹市東大路四段一處15層新建大樓，因開挖地下室，造成基地旁道路下陷、周邊民宅傾斜。新竹市建築師公會針對周邊建物結構安全...

桃園花彩節明登場 帽子歌后鳳飛飛裝置藝術成亮點

桃園花彩節「花彩飛揚」明天起至11月9日在大溪月眉休閒農業區登場，展區規畫7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成...

桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

桃園市消防局第四大隊高平分隊前往「石門山勞工育樂中心」辦理自衛消防編組應變能力驗證。圖：高平分隊提供 為確保公共場所防火安全與緊急應變機制運作正常，桃園市消防局第四大隊高平分隊於今(31)日前往「石門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。