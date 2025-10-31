影／首獎8萬元等你拿！苗栗首辦全國原民樂舞大賽 不分族群都可參加

苗栗縣政府推動原住民族樂舞文化及族語傳承與創新，11月22、23日兩天將在頭份市都會區原住民族綜合服務中心舉辦「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，希望藉由音樂與舞蹈的交織，傳承並加強原民樂舞文化。縣長鍾東錦歡迎全國民眾踴躍組隊參加，這項競賽非原住民也可參加，首獎8萬元，即日起開放報名。

縣府上午為樂舞大賽舉行啟動儀式，成立還不到一年的原住民族及族群文化藝術舞蹈團已有9次公開表演的成績，團員以「原味」十足的歌舞為宣傳會揭開序幕，鍾東錦、縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲與獅潭、大湖、泰安、南庄鄉公所代表及各級民代、國中小校長多人一起啟動這項全國性賽事。

縣府原民處長盧曉玲指出，苗栗縣「原民樂舞 ‧ 綻FUN苗栗」樂舞競賽獲各界熱烈回響及鍾縣長肯定，今年擴大規模改為全國賽，總獎金達44.5萬元，第一名獎金提高到8萬元，金額遠高於六都。這項競賽11月22及23日在都會區原住民族綜合服務中心舉行，報名時間即日起開始，報名方式和管道很多元。

她表示，樂舞競賽分「傳統歌謠個人」、「傳統樂舞團體」及「原創熱舞團體」3組進行，歡迎原創、改編與跨界融合作品參賽，參賽者不分族群，但參賽作品必須有16族原住民族的音樂和舞蹈、服裝等元素，希望參賽者以創新手法詮釋傳統旋律、舞蹈及族語歌謠等，促進族群文化交流與傳承。

鍾東錦表示，苗栗是個多元族群融合的縣市，每個族群都有自己的特色，原住民最擅長的不外是唱歌、跳舞，不少原住民籍民代和公部門員工都如此，人生也因有歌聲和舞蹈而更加繽紛；今年縣府首度舉辦全國性原住民族樂舞競賽，非常有意義，可增進彼此文化交流，進而擦出漂亮璀燦的火花，歡迎全國民眾共襄盛舉。