中職／樂天桃猿封王！遊行簽名會周日午後登場 一圖看懂行經路線

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
樂天桃猿隊奪下中華職棒年度總冠軍，球團將於11月2日（週日）下午舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，自樂天桃園棒球場出發，沿市區主要幹道巡遊至桃園市政府廣場，預計午後4至6時進行簽名會。圖／樂天桃猿官網
樂天桃猿以4勝1敗擊敗中信兄弟，奪下中華職棒年度總冠軍。為與球迷共享榮耀，球團將於11月2日下午舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，自樂天桃園棒球場出發，沿市區主要幹道巡遊至桃園市政府廣場，預計午後4至6時進行簽名會。

遊行車隊自樂天桃園棒球場出發，沿著中豐北路、中央西路、新生路、元化路（於SOGO銀河廣場慢行約5分鐘）至延平路（中壢仁海宮慢行約2分鐘）、中華路、龍安街、大興西路、經國路、春日路、三民路（於桃園體育局及田徑場慢行約5分鐘）、復興路（慈護宮慢行約2分鐘）轉進縣府路至活動會場的桃園市府廣場。全程實施交通管制，沿途不開放簽名與合照，警方呼籲球迷遵守指揮，共同維持秩序。

桃園警分局表示，經統計桃園區今年A1、A2類交通事故較去年同期大幅減少726件，其中A2類「酒駕事故」發生數比去年同期減少37件、「行人事故」發生數也較去年同期少128件，警方將持續透由精準的交通執法規劃及分齡分眾交安宣導，為民眾的交通安全把關。

同時提醒，自明天起，11月是桃園市警察局「取締行人大執法專案月」，桃園警方將透過強力執法作為，建立民眾正確用路及守法觀念，希望能有效降低行人事故與死傷，共同營造桃園市友善的交通環境。

樂天桃猿隊將於11月2日（週日）舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，下午1時自樂天桃園棒球場出發，沿市區主要幹道巡遊至桃園市政府廣場，預計午後4至6時進行簽名會。圖／樂天桃猿官網
桃園 棒球 樂天桃猿 中信兄弟

