竹市建案挖地下室民宅傾斜 這原因地層下陷…居民連夜撤離

新竹市東大路四段一處地上15層的新建大樓，因開挖地下3層地下室，造成基地旁道路地層下陷、周邊民宅傾斜，經緊急低壓灌漿，目前已穩定。市府初判下陷原因為地下水位較高，且屬砂質地層並受海水潮汐影響，昨已安置25名居民，除停工外，也要求建商對受損鄰房負責。

市府指出，該工地為富宇建設申請興建的「天闊建案」，規畫為地下3層、地上15層大樓，共約201戶。目前一期工程已完成約15層樓高度，二期地下室開挖則進入地面階段。但因工區周邊地下水位偏高，湧水現象持續發生，並夾帶大量砂土，建商開挖深度已達約13公尺，接近地下室開挖完成階段。

新竹市政府都發處表示，目前導致地層下陷的原因，初步判斷是地下水位較高，且屬砂質地層並受海水潮汐影響，造成施工不確定因素較多。針對工地臨東大路四段巷弄側部分，目前已請建築師公會針對建築物的結構安全初步檢測，沈陷狀況已針對附近巷弄做透地雷達檢視，視檢視結果再評估判斷。未來市府也會請廠商針對受損的建物賠償，負起應有的責任。

新竹市代理市長邱臣遠指出，目前已安置21戶、25位災民入住旅館，其中2戶為空戶，同時新竹市建築師公會已進駐5人，進行緊急應變會勘鄰損狀況。消防局已拉設警戒線封鎖區域進行管制與留守，嚴格執行安全控管，防止無關人員進入危險區域，考量建案周邊環境與受損狀況仍需持續監控，各局處人員已進駐現場前進指揮所，執行全天候監控與安全警戒。

建商表示，因南寮地區屬於砂質地形，進行地下室壁壘樁工程時，在開挖時就採漸進式處理，若發現出土時有漏水，就會用低壓灌漿方式止水，同時防止道路塌陷，每個月都會做透地雷達檢查，只要檢查到空洞就會補實，目前也會持續用透地雷達進行民宅傾斜的鑑定與判斷，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。

建商表示，因南寮地區屬於沙質地形，地下室施作壁壘樁工程，開挖時就採漸進式處理，若發現出土時有漏水，就會用低壓灌漿方式止水，同時防止道路塌陷，每個月都會做透地雷達檢查，只要檢查到空洞就會補實，目前也會持續用透地雷達進行民宅傾斜的鑑定與判斷，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。

受害居民指出，該區多為浙江大陳島居民後裔，房屋已有近50年歷史，約2、3個月前就發現地面異常下陷，近日下陷更嚴重，前幾天就已陷70、80公分，昨天下午市府才來勘查，家中牆面、地板與浴室磁磚皆出現新裂痕，建商雖承諾修補，但他仍憂心房屋結構受損，盼市府與建商盡快處理。