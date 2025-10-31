快訊

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷去年開通悠遊付「嗶乘車」功能，但挨批仍不便民。桃捷今表示，最快明年底將開放Apple Pay「ECP快速模式」，讓iPhone使用者不需解鎖就可刷卡進站。圖／桃捷提供
桃捷去年開通悠遊付「嗶乘車」功能，但挨批仍不便民。桃捷今表示，最快明年底將開放Apple Pay「ECP快速模式」，讓iPhone使用者不需解鎖就可刷卡進站。圖／桃捷提供

桃園捷運推動多元支付，讓民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但民代質疑，實際操作仍須民眾下載App，程序繁瑣、名不副實，宛如「脫褲子放屁」，要求盡速改善。桃捷回應，將待綠線通車後一併整合系統，預計明年底前完成改善。

許多通勤族都希望搭乘捷運時，可以透過刷手機的方式快速進站。台北捷運日前宣布，最快明年7月起將開放Apple Pay「ECP快速模式」，讓iPhone使用者不需解鎖就可刷卡進站，羨煞其他縣市民眾。

議員黃敬平今質詢時表示，桃捷公司雖多年前已推動多元支付政策，但現階段操作仍須民眾下載「悠遊付 Easy Wallet」App，並在App內開啟「嗶乘車」功能後才能感應進出，程序繁瑣、名不副實，宛如「脫褲子放屁、為德不卒」。

黃敬平直言，目前桃捷的多元支付系統僅支援具備NFC功能、Android 6.0以上版本的手機，蘋果iPhone用戶及其他非Android系統皆無法使用，與多元精神相去甚遠，呼籲桃捷應比照北捷「黑屏進站」機制，讓民眾可直接以手機內建的行動支付或交通卡感應搭車，而非強制下載特定App、增加使用門檻，徒增不便。

議員林政賢表示，台中捷運10月也正式啟用ApplePay「快速交通卡」服務，桃園作為國門之都，旅客與通勤族眾多，呼籲桃捷公司也應盡速導入。

桃捷總經理莊英震表示，桃捷配合桃園捷運綠線工程已有相關規畫，為避免二次施工影響旅客通行，現已進行招標作業，後續將擴充機場線行動支付前台閘門數量，並將蘋果手機最新免解鎖快速過閘功能也納入開發行列，預計明年底完成，屆時民眾即可享有與北捷相同的便利體驗，不論手機系統皆可使用，也不再需要下載額外應用程式。

