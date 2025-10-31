快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

聽新聞
0:00 / 0:00

桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線預計明年底通車，多位民代擔憂人力不足恐影響營運。桃捷回應，人力將在明年6月前進用完畢。圖／市府提供
桃園捷運綠線預計明年底通車，多位民代擔憂人力不足恐影響營運。桃捷回應，人力將在明年6月前進用完畢。圖／市府提供

桃園市首條自辦的捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃園捷運公司評估需招募347名員工，目前只有找到49人，多名民代擔憂人力不足恐影響營運，呼籲加強人才留用和培訓。桃捷回應，預計年底將再進用42人，累計91人到位，剩餘人力則分別於明年4月、6月分批進用完畢。

桃捷綠線2019年起施工，北段7站預計明年底通車，2028年通車至景福宮站、2030年主線全線通車。面臨通車在即，桃捷離職率卻偏高，雖近3年數據從8.9%降至6.9%，人力不足問題仍引發民代質疑。

議員謝美英表示，桃捷年離職率一度將近10%，綠線力拚明年底要完成第一階段通車，屆時負擔必更吃重，呼籲桃捷公司務必對症下藥，改善就業環境、留住人才，否則業務太繁重，又將造成人力流失。

議員許家睿表示，雖綠線是自動駕駛，仍需車廂人員、站務人員，機捷多年來面臨人力缺乏、薪資待遇比不上雙北等問題，擔心未來綠線營運也會面臨相同命運。議員黃崇真說，培育人力和留才應是桃捷現階段重點，期許公司在工會溝通和人員管理方面越做越好。

桃捷總經理莊英震表示，綠線總計需要347個人力，目前已進用49人，12月會再錄取42人，其他人力會配合捷工局建設期程在明年4月和6月備齊；除人力進用外，現在也開始專業培訓，同時規畫模擬演練機制，因應緊急應變需求。

莊英震表示，雖公司整體離職率下降，公司現行整體薪資結構與雙北同業仍有差異，桃捷已規畫明年度調薪，包括提高夜點費、新增小年夜春節慰問金、調整員工健康檢查補助標準，並比照國公營事業增列交通不便補助津貼。

至於對綠線明年底通車是否有信心？莊英震笑說「很有希望」，但能否通車的關鍵在交通部履勘，主要變數在於穩定性測試可能出現的系統問題，若不順利一定會改善到安全無虞才通車。

人力 桃捷 桃園 議員

延伸閱讀

銜接藍海線一期…淡海輕軌二期內政部通過 將再辦公展說明會

竹市高峰路506巷改善完工通車 紓解尖峰壅塞

上車沒？淡江大橋通車倒數 淡海新市鎮將迎爆發期

三鶯線進度達 95％ 侯友宜：12月完工 明年初勘、交通部履勘後通車

相關新聞

竹市建案挖地下室民宅傾斜 這原因地層下陷…居民連夜撤離

新竹市東大路四段一處地上15層的新建大樓，因開挖地下3層地下室，造成基地旁道路地層下陷、周邊民宅傾斜，經緊急低壓灌漿，目...

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

桃園捷運推動多元支付，讓民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但民代質疑，實際操作仍須民眾下載App，程序繁瑣、名不副實，...

桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

桃園市首條自辦的捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃園捷運公司評估需招募347名員工，目前只有找到49人，多名民代擔憂人力...

桃園花彩節明登場 帽子歌后鳳飛飛裝置藝術成亮點

桃園花彩節「花彩飛揚」明天起至11月9日在大溪月眉休閒農業區登場，展區規畫7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成...

桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

桃園市消防局第四大隊高平分隊前往「石門山勞工育樂中心」辦理自衛消防編組應變能力驗證。圖：高平分隊提供 為確保公共場所防火安全與緊急應變機制運作正常，桃園市消防局第四大隊高平分隊於今(31)日前往「石門

大園警萬聖節活動結合交通安全宣導 幼童玩樂中學習保護自己

桃園市大園警分局結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動。圖：警方提供 今(31)日是一年一度的萬聖節，桃園市大園警分局上午結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動，小朋友不僅精心變裝打扮，還帶來可愛的歌舞表演，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。