桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

桃園市首條自辦的捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃園捷運公司評估需招募347名員工，目前只有找到49人，多名民代擔憂人力不足恐影響營運，呼籲加強人才留用和培訓。桃捷回應，預計年底將再進用42人，累計91人到位，剩餘人力則分別於明年4月、6月分批進用完畢。

桃捷綠線2019年起施工，北段7站預計明年底通車，2028年通車至景福宮站、2030年主線全線通車。面臨通車在即，桃捷離職率卻偏高，雖近3年數據從8.9%降至6.9%，人力不足問題仍引發民代質疑。

議員謝美英表示，桃捷年離職率一度將近10%，綠線力拚明年底要完成第一階段通車，屆時負擔必更吃重，呼籲桃捷公司務必對症下藥，改善就業環境、留住人才，否則業務太繁重，又將造成人力流失。

議員許家睿表示，雖綠線是自動駕駛，仍需車廂人員、站務人員，機捷多年來面臨人力缺乏、薪資待遇比不上雙北等問題，擔心未來綠線營運也會面臨相同命運。議員黃崇真說，培育人力和留才應是桃捷現階段重點，期許公司在工會溝通和人員管理方面越做越好。

桃捷總經理莊英震表示，綠線總計需要347個人力，目前已進用49人，12月會再錄取42人，其他人力會配合捷工局建設期程在明年4月和6月備齊；除人力進用外，現在也開始專業培訓，同時規畫模擬演練機制，因應緊急應變需求。

莊英震表示，雖公司整體離職率下降，公司現行整體薪資結構與雙北同業仍有差異，桃捷已規畫明年度調薪，包括提高夜點費、新增小年夜春節慰問金、調整員工健康檢查補助標準，並比照國公營事業增列交通不便補助津貼。

至於對綠線明年底通車是否有信心？莊英震笑說「很有希望」，但能否通車的關鍵在交通部履勘，主要變數在於穩定性測試可能出現的系統問題，若不順利一定會改善到安全無虞才通車。