桃園花彩節明登場 帽子歌后鳳飛飛裝置藝術成亮點
桃園花彩節「花彩飛揚」明天起至11月9日在大溪月眉休閒農業區登場，展區規畫7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成為亮點。
考量大量人車湧入，大溪警分局、交通局表示，活動主要期間一直到11月16日，每日上午8時至下午6時，周邊道路交管範圍內的住家、店家公司行號憑證進入，其他汽機車、遊覽車須依規畫地點停車。
憑證進入的管制範有月眉路75、80、101、110、131、146、173、180、205、216、235、246巷。
單行管制路段行駛方向，由月月湖路與月眉路75巷口至信義路525巷，遊覽車除信義路525巷，不受單行路段管制的限制；單行管制還有月湖路（月眉路75巷至月眉人工濕地旁防汛道路）、防汛道路（月眉人工濕地至山豬湖生態親水公園）、信義路525巷，警方會視人車運輸情況和需求機動調整管制。
農業局表示，大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，歌曲歷久彌新經典傳唱，花彩節選在大溪，展區以「帽子」及「金曲」為設計元素，還邀長榮交響樂團演出，讓市民與遊客在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗「花樂共融、花彩飛揚」的浪漫氛圍。
