檢查只要5分鐘！桃園「行動CT醫療車」今啟用 便利偏鄉肺癌篩檢

桃園市推動擴大肺癌篩檢，針對4大危險族群提供「低劑量電腦斷層攝影（LDCT）」，但仍有5成符合資格民眾因行動不便或住在偏鄉無法受檢，為此市府提供全國首創行動CT醫療車，並於今天舉行啟用儀式。衛生局表示，該醫療車使用西門子最新設備，並由亞東醫院提供臨床與判讀支援，符合資格市民可上過預約平台查詢。

這輛價值6000萬元的行動CT車由匿名善心人士捐贈，原本要捐贈給南部某醫學中心，但因為處理困難而未能成功。桃園市副市長王明鉅得知後主動聯繫，最終成功爭取捐贈給桃園市政府。車輛搭載最新醫療設備，是全台灣第一輛符合衛福部醫療標準及交通部上路標準的電腦斷層行動車。

桃園市長張善政表示，桃園市從3年前開始推動低劑量肺癌篩檢，每年目標2萬5000人，實際完成超過2萬人，是國內外少見在集中區域的大規模肺癌篩檢。這些珍貴的篩檢資料委託台大教授陳秀熙分析，希望了解桃園肺癌風險分布狀況，對桃園民眾健康和國際肺癌學術研究都具重要意義。

王明鉅表示，肺癌是癌症死因第一名，已持續超過10年。對抗肺癌最好的方法就是早期發現、早期治療。如果早期發現，治癒率可高達90%以上，但晚期發現即使使用化療、電療、標靶療法，五年存活率仍可能低於兩三成。

王明鉅指出，過去3年桃園每年有2萬多位民眾接受篩檢，但仍有許多符合資格的民眾因為各種原因無法到醫院檢查。桃園目前還有好幾個區沒有醫院，透過行動CT車可以服務觀音、新屋、蘆竹等海邊地區，以及龍潭、大溪、復興等山區，讓民眾就近接受檢查。未來也將擴大服務範圍，不僅限於肺癌篩檢。

亞東醫院醫師林恆甫表示，為了更貼近行動不便者，整個車輛設計比照復康巴士，尾門配置升降平台，並以醫療級鉛屏蔽作為輻射防護，另提供逆變穩壓電力，臨時跳電也不中斷，完成個案檢查只需要5分鐘。

衛生局表示，目前行動CT醫療車主要目的是執行擴大肺癌篩檢計畫，因此參數都設定在低劑量範圍，民眾每次照射約吸收0.8毫西弗，未來完成階段性任務，行動CT醫療車也可將CT設定為一般劑量，擴大為市立醫院巡迴醫療使用。