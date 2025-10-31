聽新聞
竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升
身障者享有使用牌照稅減免優惠，新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元，其中61至80歲車主男女比為57.4%比42.6%，相差14.8個百分點，不過年輕族群21至40歲男女比為51.9%比48.1%，相差僅3.8個百分點，女性車主比例明顯提升。
新竹市稅務局表示，為維護身障者權利，針對身障者名下車輛，主動免稅審核，如有溢繳情形，亦主動辦理退稅。據統計，去年身障者共計1萬8572人，符合免徵牌照稅資格者有1萬889人，免稅金額為9976萬元。其中，免徵人數男性與女性比例分別為55%與45%。
稅務局分析2024年身障者各年齡層免徵人數，多集中於中高齡族群，以41至60 歲的5000人最多，占全體的51.2%。進一步分析各年齡層兩性占比，以61至80歲的性別差距最為顯著，男性57.4%高於女性42.6%，相差14.8個百分點；41至60 歲為男性52.9%、女性47.1%；21至40歲則為男性51.9%、女性48.1%。
新竹市稅務局提醒，依使用牌照稅法第7條規定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕照者使用，且為該身障者所有之車輛；或因身心障礙情況，致無駕照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用之車輛，免徵牌照稅，每一身障者皆以1輛為限。
此外，為落實身障者權利保障，領有駕照但無車輛的身障者，其配偶或同戶二親等以內親屬所有且供其使用的車輛亦得申請免徵牌照稅。稅務局補充，牌照稅是按使用日數計算，符合資格者可利用財政部稅務入口網 ( https://www.etax.nat.gov.tw )線上申辦，或向車籍所在地稽徵機關申請。
