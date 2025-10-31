快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局調查，61至80歲車主男女比為57.4%比42.6%，相差14.8個百分點，不過年輕族群21至40歲男女比為51.9%比48.1%，相差僅3.8個百分點，女性車主比例明顯提升。圖／新竹市政府提供
新竹市稅務局調查，61至80歲車主男女比為57.4%比42.6%，相差14.8個百分點，不過年輕族群21至40歲男女比為51.9%比48.1%，相差僅3.8個百分點，女性車主比例明顯提升。圖／新竹市政府提供

身障者享有使用牌照稅減免優惠，新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元，其中61至80歲車主男女比為57.4%比42.6%，相差14.8個百分點，不過年輕族群21至40歲男女比為51.9%比48.1%，相差僅3.8個百分點，女性車主比例明顯提升。

新竹市稅務局表示，為維護身障者權利，針對身障者名下車輛，主動免稅審核，如有溢繳情形，亦主動辦理退稅。據統計，去年身障者共計1萬8572人，符合免徵牌照稅資格者有1萬889人，免稅金額為9976萬元。其中，免徵人數男性與女性比例分別為55%與45%。

稅務局分析2024年身障者各年齡層免徵人數，多集中於中高齡族群，以41至60 歲的5000人最多，占全體的51.2%。進一步分析各年齡層兩性占比，以61至80歲的性別差距最為顯著，男性57.4%高於女性42.6%，相差14.8個百分點；41至60 歲為男性52.9%、女性47.1%；21至40歲則為男性51.9%、女性48.1%。

新竹市稅務局提醒，依使用牌照稅法第7條規定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕照者使用，且為該身障者所有之車輛；或因身心障礙情況，致無駕照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用之車輛，免徵牌照稅，每一身障者皆以1輛為限。

此外，為落實身障者權利保障，領有駕照但無車輛的身障者，其配偶或同戶二親等以內親屬所有且供其使用的車輛亦得申請免徵牌照稅。稅務局補充，牌照稅是按使用日數計算，符合資格者可利用財政部稅務入口網 ( https://www.etax.nat.gov.tw )線上申辦，或向車籍所在地稽徵機關申請。

新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元。圖／新竹市政府提供
新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元。圖／新竹市政府提供

身障者 中高齡族群

延伸閱讀

竹市光復路瓦斯外洩逾1年…議員批離譜 市府限中油11月修好

竹市東大路地層下陷！地下室工程惹禍 竹市府緊急安置19戶

竹市光復高中與日本雙葉中學交流 培養跨文化溝通力

竹市南寮泳池啟用23年老舊損壞 市府將整建新型運動場館

相關新聞

竹市光復路瓦斯外洩逾1年！議員批離譜 市府限中油11月修好

新竹市光復路二段瓦斯外洩超過1年仍未修復，新竹市議員曾資程指出，民眾多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，市府主管機關接獲通報後，仍...

桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

桃園市消防局第四大隊高平分隊前往「石門山勞工育樂中心」辦理自衛消防編組應變能力驗證。圖：高平分隊提供 為確保公共場所防火安全與緊急應變機制運作正常，桃園市消防局第四大隊高平分隊於今(31)日前往「石門

大園警萬聖節活動結合交通安全宣導 幼童玩樂中學習保護自己

桃園市大園警分局結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動。圖：警方提供 今(31)日是一年一度的萬聖節，桃園市大園警分局上午結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動，小朋友不僅精心變裝打扮，還帶來可愛的歌舞表演，

檢查只要5分鐘！桃園「行動CT醫療車」今啟用 便利偏鄉肺癌篩檢

桃園市推動擴大肺癌篩檢，針對4大危險族群提供「低劑量電腦斷層攝影（LDCT）」，但仍有5成符合資格民眾因行動不便或住在偏...

竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

身障者享有使用牌照稅減免優惠，新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元，其中61至80歲...

竹縣明年預算478億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

新竹縣政府明年度預算478億元，創歷年新高，比縣長楊文科上任第一年的287億元，成長超過66%。楊文科表示，預算逐年提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。