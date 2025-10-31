竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

身障者享有使用牌照稅減免優惠，新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元，其中61至80歲車主男女比為57.4%比42.6%，相差14.8個百分點，不過年輕族群21至40歲男女比為51.9%比48.1%，相差僅3.8個百分點，女性車主比例明顯提升。

新竹市稅務局表示，為維護身障者權利，針對身障者名下車輛，主動免稅審核，如有溢繳情形，亦主動辦理退稅。據統計，去年身障者共計1萬8572人，符合免徵牌照稅資格者有1萬889人，免稅金額為9976萬元。其中，免徵人數男性與女性比例分別為55%與45%。

稅務局分析2024年身障者各年齡層免徵人數，多集中於中高齡族群，以41至60 歲的5000人最多，占全體的51.2%。進一步分析各年齡層兩性占比，以61至80歲的性別差距最為顯著，男性57.4%高於女性42.6%，相差14.8個百分點；41至60 歲為男性52.9%、女性47.1%；21至40歲則為男性51.9%、女性48.1%。

新竹市稅務局提醒，依使用牌照稅法第7條規定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕照者使用，且為該身障者所有之車輛；或因身心障礙情況，致無駕照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用之車輛，免徵牌照稅，每一身障者皆以1輛為限。